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EL CAIRO, Egipto (AP) — El hambre se agravará en 16 países durante los próximos seis meses, y se espera que Sudán y Yemen, devastados por la guerra, figuren entre las cinco naciones que enfrentan el riesgo más grave, advirtieron el viernes las agencias alimentarias de Naciones Unidas. Señalaron los conflictos, el alza vertiginosa del precio de los combustibles vinculada a la guerra en Oriente Medio y los fuertes recortes de la ayuda como factores.

El informe "Puntos críticos del hambre", de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos, abarca de diciembre a mayo de 2026.

El documento sitúa a Sudán, Yemen, Sudán del Sur, Somalia y el norte de Nigeria en el nivel más alto de preocupación. Los cinco han aparecido repetidamente en la lista desde 2022. Los territorios palestinos bajaron un nivel tras el alto el fuego de octubre de 2025 en Gaza, aunque el 67% de la población gazatí aún enfrenta hambre en nivel de crisis o peor, y el informe advirtió que los avances eran frágiles.

Persiste el riesgo de hambruna en Sudán

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En Sudán, se espera que el riesgo de hambruna persista hasta enero en 13 zonas de Darfur del Norte y Kordofán del Sur, apuntó el reporte. Casi 19,5 millones de personas, o el 41% de la población, enfrentaban hambre en nivel de crisis o peor en el último análisis nacional. En dos campamentos de desplazados en Jebel Marra Oriental, en Darfur del Sur, las tasas de desnutrición aguda superaron el umbral de hambruna.

Los precios del sorgo se más que duplicaron en el país en un año, impulsados por los combates y la subida de los combustibles ligada al conflicto en Oriente Medio. Los precios del diésel también se han más que duplicado respecto a hace un año debido a la guerra, según el informe.

La sequía vinculada a El Niño —un fenómeno de calentamiento natural del agua del océano Pacífico que altera el clima en todo el mundo— ha agravado la presión ya que afecta hasta el 55% de las tierras de cultivo en el estado de Sennar y al 70% en Gedaref, dos de los principales estados agrícolas de Sudán.

La directora general adjunta de la FAO, Beth Bechdol, dijo a The Associated Press que la sequía vinculada a El Niño supone una gran amenaza para Sudán, además de la guerra, al agravar el impacto del conflicto sobre la producción de alimentos.

Combates y amenazas al transporte marítimo agravan la crisis de Yemen

El reporte contempla que en Yemen el hambre empeore a medida que los combates en el país, que se reanudaron en julio, se extienden por múltiples frentes.

El país está en guerra desde 2014, cuando los rebeldes hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, tomaron la capital, Saná, lo que llevó a una coalición encabezada por Arabia Saudí a intervenir al año siguiente.

El cerco a la ciudad suroccidental de Taiz ha creado allí condiciones similares a un asedio, y más de 300.000 personas han abandonado sus hogares desde el inicio de la escalada, especialmente en las provincias de Taiz, Lahj y Adén. En las zonas controladas por el gobierno, 1,8 millones de personas enfrentan niveles de hambre de emergencia, frente a los 1,6 millones del informe anterior.

No existe una evaluación reciente de las zonas controladas por los hutíes, a las que los grupos de ayuda han tenido más dificultades para acceder a medida que el conflicto se ha intensificado. La última proyección nacional, que abarcó hasta febrero, encontró a 18,3 millones de personas —más de la mitad de la población— en situación de crisis o peor.

Bechdol sostuvo que los principales obstáculos para llegar a los yemeníes necesitados eran políticos más que geográficos. Señaló que personal de otras agencias de la ONU había sido detenido. Los hutíes retienen aún a 73 empleados del organismo, incluidos ocho de la oficina de derechos humanos.

Yemen depende en gran medida de la importación de alimentos y combustible, y el reporte advirtió que los ataques contra el transporte marítimo en el mar Rojo amenazan esa línea vital. El transporte marítimo está interrumpido ahora en el estrecho de Ormuz, el mar Rojo y el mar Negro. Los envíos de fertilizantes desde el golfo Pérsico siguen en gran medida paralizados.

Recortes de fondos ponen al límite a las agencias de ayuda

La ayuda ha caído con fuerza a medida que los principales donantes han reducido la financiación. La asistencia alimentaria y nutricional a los cinco países que más preocupan disminuyó alrededor de un 62% entre 2022 y 2025, y un 79% en Yemen. Los cambios en los gobiernos de las naciones donantes en los últimos años han retirado miles de millones de dólares de la financiación humanitaria y al desarrollo, dejando a las agencias sin capacidad para llegar a tantas personas como antes, explicó Bechdol.

La previsibilidad de la financiación importa tanto como el monto, agregó, porque la ayuda para los agricultores debe llegar durante los periodos de siembra y cosecha. Con los pronósticos de El Niño en mano, señaló, las agencias deberían preposicionar semillas y proteger el ganado antes de que golpee el desastre, en lugar de responder a una crisis tras otra.

"Cuando se pierde esa ventana, no se recupera", manifestó. "Estamos financiando pérdidas y estamos financiando daños".