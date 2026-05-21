Hospitales en Ituri, sin cupo

Nairobi, Kenia.- Los centros sanitarios de la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y epicentro de la epidemia de ébola declarada el pasado viernes, se encuentran "repletos" de casos sospechosos de esta enfermedad, informó este miércoles la organización Médicos Sin Fronteras (MSF).

"Estamos repletos de casos sospechosos, no tenemos espacio", es el mensaje que los centros de salud trasladan a la organización sanitaria cuando preguntan por espacio para enviar a posibles enfermos, explicó en un vídeo comunicado la responsable de emergencias de MSF, Trish Newport.

Según Newport, el fin de semana pasado hubo casos sospechosos que llegaron a la clínica Salama de Bunia, capital de Ituri, donde MSF tiene un centro quirúrgico que no cuenta con un área de aislamiento.

El equipo los derivó al hospital de Bunia, pero éste "los devolvió diciendo: ´nuestra zona de aislamiento está llena de casos sospechosos, no tenemos espacio para ellos´", relató Newport, quien cree que ese ejemplo sirve para "hacerse una idea de lo caótico que es todo ahora mismo".

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Este brote se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50%, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Contaremos con más de 3.000 equipos completos de protección personal que están llegando a Bunia. Y esto va a suponer un gran alivio para muchos de nuestros equipos", subrayó la responsable de MSF, que ha mandado material desde sus oficinas en Kampala (Uganda).

El virus comenzó a circular en la provincia de Ituri (este) y ya se han descubierto casos en la vecina provincia de Kivu del Norte, territorios ambos inmersos en un conflicto entre el Ejército congoleño y grupos rebeldes.

Diferentes países africanos han reforzado los controles sanitarios y Ruanda ha llegado incluso a cerrar sus fronteras.