logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EGRESAN DE PRIMARIA

Fotogalería

EGRESAN DE PRIMARIA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

EU detiene a más de 450 prófugos buscados por México

La colaboración bilateral ha permitido entregar a más de 300 personas para enfrentar cargos judiciales.

Por El Universal

Julio 17, 2026 03:20 p.m.
A
EU detiene a más de 450 prófugos buscados por México
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reportó que desde enero de 2025, más de 450 personas prófugas buscadas por nuestro país han sido detenidas por autoridades estadounidenses.


      A través de sus redes, el embajador Johnson indicó que más de 300 ya han sido entregadas para enfrentar la justicia por delitos como homicidio, abuso y trata de personas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "La cooperación entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum sigue dando resultados", aseguró el diplomático.
      "Cuando trabajamos juntos, los delincuentes rinden cuentas y demostramos que no tienen dónde esconderse", aseguró.
      La embajada de Estados Unidos en México destacó que como parte de la cooperación, dos hombres de Nueva Jersey fueron condenados por traficar sustancias análogas al fentanilo, de China a territorio estadounidense.
      Resaltó también que en Cosalá, Sinaloa, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) localizaron e inhabilitaron cuatro áreas de concentración de material; aseguraron dos mil 250 litros y 10 kilos de sustancias químicas para la elaborar de metanfetaminas.
      Indicó que una investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) y del Departamento de Seguridad logró desmantelar una red de tráfico de cocaína vinculada a México, con 15 personas condenadas a prisión.
      La Organización distribuía la sustancia en Kansas City, San Luis, Chicago, Indiana y Washington.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      EU detiene a más de 450 prófugos buscados por México
      EU detiene a más de 450 prófugos buscados por México

      EU detiene a más de 450 prófugos buscados por México

      SLP

      El Universal

      La colaboración bilateral ha permitido entregar a más de 300 personas para enfrentar cargos judiciales.

      Postergan audiencia de Ovidio Guzmán en Chicago
      Postergan audiencia de Ovidio Guzmán en Chicago

      Postergan audiencia de Ovidio Guzmán en Chicago

      SLP

      El Universal

      El juicio se retrasa sin explicación, mientras se revisa su cooperación con la justicia estadounidense

      Orfanato arde en Argelia: 11 muertos
      Orfanato arde en Argelia: 11 muertos

      Orfanato arde en Argelia: 11 muertos

      SLP

      AP

      El incendio se registró en la madrugada en la institución de de dos plantas en Mohammedia

      Descartan fuga radiactiva de planta sudafricana
      Descartan fuga radiactiva de planta sudafricana

      Descartan fuga radiactiva de planta sudafricana

      SLP

      AP