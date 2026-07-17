Senado presenta proyecto de ley para bienestar animal en México

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La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado presentó el proyecto de dictamen para expedir la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, el cual establece obligaciones concretas para las personas propietarias o poseedoras de animales.

Entre ellas destacan proporcionar alimentación y aguas suficientes, contar con espacios adecuados, limpios y seguros, procurar atención veterinaria, permitir expresión de los comportamientos propios de cada especie, evitar el abandono y protegerlos frente a condiciones climáticas extremas, accidentes y riesgos.

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El objetivo es "reconocer a los animales como seres sintientes susceptibles de apropiación, sujetos de protección y uso por parte del ser humano, así como promover el trato adecuado y la conservación de éstos".Busca desarrollar instrumentos coordinados de política pública en materia de protección y bienestar de los animales, así como prevenir que sobre ellos se efectúen actos de maltrato, crueldad, sufrimiento, zoofilia y alteración de sus características físicas con fines estéticos.El proyecto tiene entre sus bases fomentar la participación de los sectores público, social y privado en la promoción de una cultura de respeto a los animales.La Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales se organiza en seis títulos y 111 artículos, y reconoce jurídicamente a los animales como seres sintientes, capaces de experimentar dolor, miedo, estrés, placer y bienestar.