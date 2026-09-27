MTV VMA 2026 homenajea a Dolly Parton con tributo musical

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NUEVA YORK (AP) — El momento dedicado a Dolly Parton era inevitable. Kacey Musgraves rindió homenaje a la inolvidable y legendaria figura de la música country durante la ceremonia de los Premios MTV a los Videos Musicales 2026, celebrada la noche del domingo, interpretando una versión de "I Will Always Love You".

Parton —cuya potente voz con vibrato, sus emotivas composiciones y sus deslumbrantes atuendos marcaron su ascenso desde una cabaña de madera en las montañas de Tennessee hasta la cima del estrellato y el reconocimiento mundial— falleció en Nashville el pasado mes de agosto a causa del cáncer. Tenía 80 años.

La ceremonia de dos horas de los MTV VMA se transmite en vivo por CBS desde el Teatro Peacock de Los Ángeles.

Los VMA también se emiten simultáneamente en MTV y están disponibles para su transmisión en streaming a través de Paramount+ en Estados Unidos.

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A continuación, todos los detalles sobre la ceremonia.

Madonna inauguró la gala, repleta de estrellas

"Aquí está mamá", fueron las primeras palabras que pronunció Madonna al inaugurar los VMA con su sencillo de 2026 "Bring Your Love", junto a su colaboradora Sabrina Carpenter.

Si su objetivo era llevar la pista de baile al escenario de la entrega de premios, lo logró exactamente —y algo más— cuando Charli xcx salió de un baño de club para interpretar su versión remezclada de "Danceteria". ¿A su alrededor? Un tropel de bailarines y varios amigos famosos, entre ellos la actriz Debi Mazar, Sombr y Julia Garner.

La ceremonia, que se retrasó 20 minutos por un reñido partido de la NFL entre los Ravens de Baltimore y los Cowboys de Dallas, no perdió tiempo en acelerar los latidos.

Snoop Dogg, nominado 13 veces a los VMA y ganador en tres ocasiones, apareció poco después como presentador.

"Eso sí que es un ícono", comentó Dogg sobre Madonna, antes de pasar a un chiste: "Ya no es virgen".

Luego, Teyana Taylor presentó el primer premio, el de mejor pop, para LISA por "Dream" con la participación de Kentaro Sakaguchi.

"Gracias MTV por este premio increíble", expresó mientras contenía las lágrimas. "Todos esos sueños de madrugada me trajeron hasta aquí hoy".

Las actuaciones se sucedieron a un ritmo frenético: Raye interpretó un popurrí de temas con aire *soul* retro, comenzando con "I Will Overcome" y continuando con "Where Is My Husband!". Bruno Mars bajó el ritmo con "Dance With Me", mientras que Shaboozey arrancó con su sencillo "Cowgirl" antes de que Gunna se le uniera para ofrecer una mezcla de country y rap con su tema de fusión "High Noon".

Taylor Swift hará historia en los MTV VMA 2026

Swifties, parece que la noche ya es suya.

A principios de esta semana se anunció que Taylor Swift recibirá el primer Artist Director Honors, convirtiéndose en la artista más premiada en la historia de los VMA.

Swift actualmente está empatada con Beyoncé por el título de la música con más premios en la historia de los VMA. Tienen 30 cada una. (Eminem es el artista masculino con más VMA, con 15). El nuevo galardón, que según los VMA busca reconocer a artistas "cuyo trabajo detrás de cámara ha ampliado las posibilidades del video musical y ha impulsado el arte de la narración visual", elevará su total a 31.

También estrenará el video musical de su nueva canción, "Patient Zero", durante la ceremonia. Swift dirigió el audiovisual, protagonizado por Colin Farrell y Dakota Johnson.

"Patient Zero" también es su primer sencillo desde que se casó con el ala cerrada de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, en el Madison Square Garden en julio.

¿Quiénes están nominados en los MTV VMA 2026?

Madonna encabeza las nominaciones a los MTV VMA 2026. La superestrella del pop ha sido nominada en cada década de su carrera musical. Tiene 19 triunfos competitivos en los MTV VMA y en 1986 se convirtió en la primera artista solista femenina en recibir el Video Vanguard Award.

Compite por 11 premios en la ceremonia de este año, incluidos video, artista y canción del año, además de mejor colaboración, dance, dirección, dirección de arte, cinematografía, edición, coreografía y efectos visuales.

Taylor Swift le sigue con la segunda mayor cantidad de nominaciones, con nueve. Está nominada a video y artista del año, además de mejor pop, dirección, dirección de arte, cinematografía, edición, coreografía y efectos visuales.

A Madonna y Swift les siguen Ariana Grande y Sabrina Carpenter con siete menciones cada una, así como Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson con cinco. LISA, de Blackpink, tiene cuatro, y Shakira, Tate McRae, GENER8ION y Yung Lean están empatados con tres.

¿Quiénes actuarán en los MTV VMA 2026?

La apertura del show a cargo de Madonna marcó su primera actuación en los VMA en 23 años.

Raye, Sombr y Teddy Swims rendirán tributo a George Michael, quien murió hace 10 años el día de Navidad. Tenía 53 años.

Será doble jornada para Raye, quien además actuará en solitario.

Otros artistas incluyen a GENER8ION con Yung Lean, Shaboozey con Gunna, así como Lisa y Sienna Spiro.

¿Quiénes presentarán en los MTV VMA 2026?

Alex Warren, Belmont Cameli, Charli xcx, Ciara Miller, David Corenswet, Ella Bright, Isabel May, Jeff Probst, Rachel Dratch, Tyla y Troye Sivan presentarán.