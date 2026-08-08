Padre de normalista participa en audiencia del exgobernador Aguirre
Dos padres de los 43 normalistas desaparecidos siguieron la audiencia contra Ángel Aguirre.
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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- Dos padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa siguieron ayer por videoconferencia la audiencia en la que se dictó prisión preventiva oficiosa al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por el delito desaparición forzada de personas.
Padres de normalistas responden a defensa de exgobernador
Conectado desde el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" con el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, uno de ellos intervino en la diligencia para revirar los dichos del exgobernador y sus abogados sobre sus problemas de salud, con el fin de ir a prisión domiciliaria y evitar su estancia en el penal de máxima seguridad Altiplano.
Sin aparecer en la pantalla de la sala de audiencia, para resguardar su identidad, el hombre dijo que el experredista y su defensa habían hablado de muchas enfermedades, como hipertensión arterial, problemas de próstata y diabetes.
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Sin embargo, respondió que los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa llevan doce años con "enfermedades", caminando en demanda de justicia por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Molesto, aseguró que Aguirre Rivero "nos hizo mucho daño y ocultó evidencias", por lo que pidió al juez de control Mario Elizando Martínez, no permitir que el exmandatario salga de la cárcel.
"Debe estar en la cárcel este individuo. No debe salir", consideró el padre de uno de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa.
Declaraciones del exgobernador y contexto judicial
Recordó que "lo mal que se portó con nosotros" Ángel Aguirre Rivero, y el "ocultamiento de evidencias". "Nos merecemos justicia...", en su breve intervención.
En su intervención, el exmandatario aseguró que tiene tranquila su conciencia y en paz" y que "demostraré a mi familia que nada tengo que ver con lo que pasó".
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