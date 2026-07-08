Trump advierte a Irán de un posible nuevo ataque esta noche

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, advirtió este miércoles de un posible nuevo ataque esta noche contra Irán, al tiempo que afirmó que se ya verá qué ocurre con las negociaciones con Teherán, horas después de dar por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica.

Donald Trump advierte posible nuevo ataque a Irán

"Se están comportando muy mal (los iraníes), como lo han hecho durante 47 años. Y ya sabe, los golpeamos duramente anoche después de que lanzaran ataques", dijo Trump al inicio de la reunión bilateral con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Y por eso los golpeamos muy fuerte anoche. Muy probablemente volveremos a golpearlos duramente esta noche. Les daré una pequeña advertencia. Vamos a golpearlos con fuerza esta noche, pero veremos cómo acaba desarrollándose todo", recalcó.

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Asimismo calificó a las autoridades de la República Islámica actualmente en el poder de "personas malvadas", "enfermas y "con graves trastornos mentales".

Reiteró que Irán "nunca construirá un arma nuclear bajo nuestro acuerdo", si bien admitió que no sabe "si vamos a llegar a uno".

"Puede que simplemente lo hagamos sin un acuerdo porque, ¿saben qué? Es más fácil porque esta gente miente y hace trampas", afirmó.

El mandatario dijo que no quisiera atacar las instalaciones de generación eléctrica iraníes o las plantas desalinizadoras, pero "las destruiremos si fuera necesario", advirtió.

Detalles confirmados sobre ataques y objetivos militares

La pasada noche Estados Unidos atacó varias localidades en el sur de Irán en respuesta a las agresiones iraníes contra embarcaciones comerciales.

Trump explicó que anoche el Ejército estadounidense golpeó la isla de Jarg, importante para las exportaciones de crudo de Irán, y señaló que "quizás la golpeemos esta noche de nuevo".

También afirmó que se eliminaron 28 "pequeños" barcos iraníes y el radar iraní que estaba reconstruido al 60 %, según aseguró.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, concretó que EE. UU. atacó instalaciones subterráneas donde Irán almacenaba drones o misiles; emplazamientos de defensa costera, sitios de radar, centros de vigilancia y "cualquier instalación utilizada para hostigar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz".

"Así que cualquier cosa con la que creyeran haber reconstruido su capacidad fue un objetivo anoche y, esta noche, si es necesario, por orden suya, señor presidente, atacaremos aún más objetivos y con mayor profundidad, porque esa es la consecuencia", afirmó.

Trump también amenazó con volver a imponer el bloqueo naval contra Irán por sus ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz.

"Podemos volver a imponer el bloqueo, y solo será un bloqueo para Irán. Cualquier otro podrá tener lo que quiera. Ahora, por supuesto, colocarán algunas minas si pueden, pero les resulta difícil, porque ahora estamos destruyendo esas pequeñas embarcaciones con la misma arma que utilizamos para eliminar a los capos de la droga y las lanchas que entraban por mar", añadió.