logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

Fotogalería

GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

EU niega extradición de "El Mayo" a México: Godoy

La Fiscalía General de la República informó que Estados Unidos rechazó la solicitud de extradición de Ismael El Mayo Zambada, procesado en ese país.

Por El Universal

Julio 08, 2026 05:17 p.m.
A
EU niega extradición de El Mayo a México: Godoy
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos negó a México la extradición del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, quien ya aceptó la cadena perpetua ante la justicia estadounidense.


      La fiscal indicó que el Departamento de Justicia norteamericano rechazó su solicitud, debido a que el cofundador del Cártel de Sinaloa está siendo procesado en una Corte de Distrito de aquel país.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó la imposibilidad de atender la solicitud de extradición realizada por el gobierno de México, argumentando que 'El Mayo' está siendo procesado ante una Corte de Distrito de ese país", explicó.
      Godoy Ramos señaló que tienen 32 investigaciones contra Zambada García, de las cuales derivaron diferentes órdenes de aprehensión y con ello la orden de extradición.
      "Una gran cantidad de actos de investigación entre los que se encuentran solicitudes de asistencia jurídica internacional y la solicitud de extradición de Ismael 'N', alias 'El Mayo', lo cual devino de tres causas penales relacionadas con el delito de delincuencia organizada, con el propósito de cometer delitos contra la salud en territorio mexicano", indicó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      EU niega extradición de El Mayo a México: Godoy
      EU niega extradición de El Mayo a México: Godoy

      EU niega extradición de "El Mayo" a México: Godoy

      SLP

      El Universal

      La Fiscalía General de la República informó que Estados Unidos rechazó la solicitud de extradición de Ismael El Mayo Zambada, procesado en ese país.

      México mantiene las jornadas laborales más largas de la OCDE
      México mantiene las jornadas laborales más largas de la OCDE

      México mantiene las jornadas laborales más largas de la OCDE

      SLP

      El Universal

      El desempleo en México se mantiene estable en 2.7%, el segundo más bajo en la OCDE.

      Rescatan a integrantes de una familia atrapada en gruta de Puebla
      Rescatan a integrantes de una familia atrapada en gruta de Puebla

      Rescatan a integrantes de una familia atrapada en gruta de Puebla

      SLP

      El Universal

      Operativo especial con buzos y rapelistas coordina Protección Civil y autoridades estatales y municipales.

      Detectan irregularidades por 29 mdp en gestión de exalcaldesa
      Detectan irregularidades por 29 mdp en gestión de exalcaldesa

      Detectan irregularidades por 29 mdp en gestión de exalcaldesa

      SLP

      El Universal

      Tania Flores fue detenida acusada de peculado tras hallazgos de gastos no comprobados y fraccionamiento de operaciones.