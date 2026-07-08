EU niega extradición de "El Mayo" a México: Godoy

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La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos negó a México la extradición del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, quien ya aceptó la cadena perpetua ante la justicia estadounidense.

La fiscal indicó que el Departamento de Justicia norteamericano rechazó su solicitud, debido a que el cofundador del Cártel de Sinaloa está siendo procesado en una Corte de Distrito de aquel país.

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"El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó la imposibilidad de atender la solicitud de extradición realizada por el gobierno de México, argumentando que 'El Mayo' está siendo procesado ante una Corte de Distrito de ese país", explicó.Godoy Ramos señaló que tienen 32 investigaciones contra Zambada García, de las cuales derivaron diferentes órdenes de aprehensión y con ello la orden de extradición."Una gran cantidad de actos de investigación entre los que se encuentran solicitudes de asistencia jurídica internacional y la solicitud de extradición de Ismael 'N', alias 'El Mayo', lo cual devino de tres causas penales relacionadas con el delito de delincuencia organizada, con el propósito de cometer delitos contra la salud en territorio mexicano", indicó.