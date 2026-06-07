Incendio destruye 35 embarcaciones

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Quito, Ecu.- Un incendio destruyó el sábado al menos a 35 embarcaciones pesqueras y causó heridas a dos personas en un puerto del Pacífico ecuatoriano, informaron las autoridades, quienes descartaron un atentado perpetrado por organizaciones criminales.

Más de cuatro horas después, la Secretaría de Gestión de Riesgos señaló en un informe que el incendio "ha sido controlado", mientras la condición de los lesionados "continúa en evaluación", agregó.

El incidente habría mientras se realizaban "trabajos de soldadura" en una de las embarcaciones atracadas que, al desplazarse "sin control" por la pérdida de anclajes, propagó el fuego a embarcaciones cercanas, informó la policía en un comunicado.

El comandante de bomberos de Manta, Julio Roca, precisó que los 14 barcos y 21 lanchas resultaron afectados debido a que "son de fácil combustión por la fibra de vidrio, madera y tanques de gas".

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Imágenes difundidas por medios ecuatorianos dejaron ver a pequeñas y grandes embarcaciones pesqueras envueltas en llamas, mientras una gigante columna de humo negro se extendía en la zona.

El Servicio Integrado de Seguridad confirmó que la alerta del incendio en un muelle pesquero del puerto de Manta, en la provincia de Manabí, se registró cerca del mediodía.

El puerto de Manta, ubicado a 260 kilómetros al suroeste de la capital Quito, es considerado clave en la denominada ruta del Pacífico utilizada por bandas criminales locales para el tráfico de drogas hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Su operación ha ampliado los niveles de violencia y criminalidad en esa y otras ciudades de la provincia costera.

Gremios de pescadores han denunciado ser víctimas de extorsiones y piratería por lo que han reclamado mayor control de las fuerzas de seguridad.