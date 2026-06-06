Rescatan a 6 senderistas extraviados en el Parque Nacional Izta-Popo

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Elementos de la Policía de Alta Montaña y Agreste localizaron y pusieron a salvo a seis personas que se encontraban extraviadas en las inmediaciones del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

Operativo de búsqueda y rescate

El agrupamiento adscrito a la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) recibió el reporte del C5 sobre una llamada de auxilio a través del número de emergencias nacional 911 relacionado con un grupo de excursionistas en la zona alta de la reserva natural.

Detalles del rescate y recomendaciones oficiales

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Los cuatro hombres y dos mujeres que formaban parte del grupo de senderistas fueron localizados tras un operativo de búsqueda implementado por la Policía de Alta Montaña y Agreste, quienes integraron una célula para su ubicación.

Las personas explicaron a los uniformados que se desorientaron al intentar descender de la periferia volcánica y, tras ser valorados médicamente, ninguno sufrió lesiones, solo presentaron fatiga leve.

Los seis senderistas fueron resguardados y cobijados, para posteriormente ser guiados por los elementos estatales para tener un descenso seguro hacia la zona de Paso de Cortés, sitio donde se encontraban estacionados sus vehículos particulares y del cual se retiraron por sus propios medios.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México hizo un llamado a los visitantes a transitar exclusivamente por senderos seguros y no intentar tomar atajos que puedan poner en riesgo su vida.