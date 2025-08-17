logo pulso
Mundo

Incendio en fábrica rusa deja 11 muertos

Por AP

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Moscú, Rusia.- Un incendio en una planta industrial en la región de Riazán, Rusia, el viernes, mató a 11 personas e hirió a 130, informaron autoridades rusas el sábado.

El incendio se desató el viernes en la planta Elastik en el distrito de Shilovsky, a unos 250 kilómetros al sureste de Moscú. Los equipos de emergencia continuaron buscando entre los escombros durante el fin de semana, y otros dos cuerpos fueron recuperados durante la noche, indicó el Ministerio de Emergencias de Rusia.

Según la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti, un taller de pólvora en la instalación se incrementó y provocó la explosión.

De los heridos, 29 permanecían hospitalizados el sábado: 13 en Riazán y 16 trasladados a centros médicos en Moscú, de acuerdo con las autoridades.

Las autoridades regionales detallaron que tres personas fueron rescatadas de entre los escombros durante la noche cuando los investigadores iniciaron una investigación preliminar sobre la causa del incendio.

Las autoridades locales declararon un día de luto en la región de Riazán el lunes.

“Las banderas se bajarán en toda la región. Se ha pedido a las instituciones culturales, las compañías de televisión y radio y las organizaciones que cancelan los eventos de entretenimiento”, anunció el gobernador de Riazán, Pavel Malkov, en un comunicado en Telegram.

