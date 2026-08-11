Incendio en monte Bromo afecta parque nacional y obliga a cerrar escuelas en Indonesia

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Los bomberos indonesios lograron contener en gran medida un incendio forestal que ha calcinado una amplia zona de un parque nacional en la isla principal de Java, aunque las brigadas aún combatían varios puntos sensibles en el popular destino turístico, informaron las autoridades.

El incendio, que comenzó la semana pasada, había afectado a casi 900 hectáreas (2.224 acres) en el Parque Nacional Bromo Tengger Semeru hasta el martes, después de que grandes áreas de pastizales secos, vegetación y flores de edelweiss protegidas se quemaran en 36 puntos sensibles, indicó Rudijanta Tjahja Nugraha, director del parque, ubicado en la provincia de Java Oriental.

El paisaje volcánico del monte Bromo, una de las atracciones más conocidas de Indonesia, se encuentra dentro del área afectada y ha sido cerrado mientras los bomberos trabajaban para evitar que el fuego se propagase en la zona de conservación.

Hasta el martes, persistían focos activos en dos ubicaciones dentro del parque: Puncak 30, un mirador popular para los turistas que visitan el paisaje volcánico del monte Bromo, y Dengklek, un área donde se encuentra el puesto de monitoreo del volcán, señaló Suharyanto, jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB.

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"Esperamos que los dos focos restantes se extingan para el viernes", dijo Suharyanto, quien, como muchos indonesios, utiliza un solo nombre, durante una visita al monte Bromo el martes. "Eso nos permitiría reasignar dos de los tres helicópteros cisterna para ayudar a combatir los incendios forestales que también arden en otras áreas".

Los equipos trabajan desde tierra y con operaciones aéreas para prevenir rebrotes, explicó Nugraha.

"No solo tratamos de apagar el fuego, sino también de asegurarnos de que quede completamente extinguido y no reaparezca", afirmó.

Indonesia enfrenta una crisis creciente de incendios forestales durante la temporada seca. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB, señaló que casi 48.900 hectáreas (121.000 acres) de turberas habían ardido hasta el lunes en seis provincias propensas a incendios, con la mayor superficie afectada en Kalimantan Occidental, en la isla de Borneo.

En Pontianak, la capital provincial de Kalimantan Occidental, la Oficina de Educación y Cultura de la ciudad ordenó el lunes a las escuelas que suspendan las clases presenciales después de que la calidad del aire se deteriorara hasta niveles insalubres y las autoridades sanitarias reportaran un aumento de enfermedades respiratorias.

El gobierno ha intensificado los esfuerzos de extinción en las islas de Sumatra y Borneo, con el despliegue de más de 35 aeronaves, incluidos helicópteros cisterna y aviones de patrulla.

"Las operaciones aéreas apoyan las operaciones en tierra, que son especialmente críticas en las zonas de turberas", indicó Suharyanto. "Porque los incendios en turberas pueden seguir ardiendo lentamente bajo tierra mucho después de que desaparezcan las llamas en la superficie y pueden reavivarse si no se extinguen por completo".

Los incendios en turberas generan un humo denso que contribuye a formar una neblina peligrosa, empeora la calidad del aire y aumenta los riesgos para la salud en las zonas afectadas, a veces incluso en países vecinos, señaló.

Los incendios forestales y de turberas en Indonesia han tensionado las relaciones con los países vecinos.

Imágenes satelitales muestran una neblina de humo de incendios forestales que se desplaza desde Kalimantan Occidental hacia la vecina Malasia en varios días de este mes, según la BNPB.

La neblina ha empeorado en el estado malasio de Sarawak, que comparte frontera con la provincia indonesia de Kalimantan, en Borneo. El índice de contaminantes atmosféricos del Departamento de Medio Ambiente de Malasia mostró que el número de zonas que registraban niveles insalubres de calidad del aire en Sarawak aumentó a 11 a primera hora del martes. El gobierno de Sarawak indicó a las escuelas de esas zonas que suspendieran las actividades al aire libre.

Los incendios a menudo son iniciados de manera ilegal por propietarios de plantaciones o agricultores tradicionales para despejar tierras para la siembra, y esas quemas cubren periódicamente partes del Sudeste Asiático con una neblina peligrosa, señalaron las autoridades.