UEFA designa a Omar Artan para dirigir Supercopa tras veto FIFA

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Apenas tres semanas después de la final del Mundial, el primer trofeo de la nueva temporada del fútbol europeo está en juego el miércoles en la Supercopa de la UEFA entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa en Salzburgo.

El partido anual entre los ganadores más recientes de la Liga de Campeones y la Liga Europa también ofrece otra oportunidad para que la UEFA haga una demostración de fuerza a costa de la FIFA, en un momento de creciente distanciamiento entre los dos poderosos organismos rectores del fútbol a la luz de la conducta reciente de Gianni Infantino.

Esto se debe a que el árbitro del partido será Omar Artan, el colegiado somali al que Estados Unidos prohibió oficiar en el Mundial días antes del inicio del torneo por preocupaciones relacionadas con el proceso de verificación. Funcionarios estadounidenses afirmaron que Artan tenía vínculos con organizaciones terroristas, aunque sin aportar pruebas.

La UEFA respondió al elegir a Artan —un árbitro considerado el mejor de África la temporada pasada— para dirigir la Supercopa, una decisión que fue ampliamente celebrada en la comunidad futbolística y que también se consideró una astuta maniobra política por parte del organismo europeo.

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La desarmonía entre la UEFA y la FIFA ha aumentado desde entonces, con la UEFA al frente de la campaña para destituir a Infantino de la presidencia de la FIFA por su plan reciente —que finalmente se abortó— de vender una participación en el Mundial.

Y así, el árbitro que dirigirá el encuentro está resultando tan interesante como los jugadores implicados, mientras el PSG busca convertirse en el segundo equipo de la era moderna en retener la Supercopa, después del Real Madrid (2016 y 2017).

El PSG venció al Tottenham en una tanda de penales en el partido del año pasado.

Regresan las estrellas mundialistas del PSG

Los jugadores del PSG regresaron a los entrenamientos de pretemporada en un orden disperso durante el verano, en gran medida dependiendo de cuánto tiempo jugaron en el Mundial —o de si no jugaron en absoluto en un caso notable.

El ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé, que destacó con Francia con seis goles y dos asistencias, volvió el lunes junto con sus compañeros internacionales Désiré Doué y Bradley Barcola. A ellos se sumó el mediocampista español campeón del Mundial Fabián Ruiz, cuya actuación clínica fue clave para la victoria en semifinales contra Francia.

El extremo estrella Khvicha Kvaratskhelia no jugó el torneo porque Georgia no se clasificó, y ha vuelto a entrenarse desde hace bastante más tiempo. Parece seguro que será titular en su posición preferida por la banda izquierda, con el nuevo fichaje Maghnes Akliouche posiblemente por la derecha.

La llegada de Akliouche procedente del Mónaco podría coincidir con la salida de Barcola, ya que el veloz extremo —que marcó tres goles en el Mundial— ha sido fuertemente vinculado con un traspaso al gigante de la Premier League Liverpool.

El equipo del entrenador Luis Enrique también podría incluir al exjugador del Villa Lucas Digne.

Regreso al futuro

El Villa vendió a Digne al PSG el domingo por una cifra reportada de 10 millones de euros (11,6 millones de dólares), devolviendo al lateral izquierdo de 33 años a uno de sus primeros clubes.

Digne estuvo entre los primeros fichajes cuando el PSG inició su nueva era tras ser comprado por los inversores cataríes de QSI.

Nació en los suburbios de París y se incorporó al PSG en 2013 procedente del Lille. Luego representó a la Roma y al Barcelona antes de pasar ocho años en la Liga Premier con el Everton y el Villa, donde disputó 182 partidos en total y fue uno de los jugadores más constantes del entrenador Unai Emery.

Emery ha perdido mediocampistas clave del Villa

El Villa presentará una imagen distinta al inicio de su cuarta temporada completa bajo Emery, exentrenador del PSG.

Durante el verano se marcharon mediocampistas clave: Morgan Rogers al Chelsea y Youri Tielemans al Manchester United, además de Digne.

Entre los nuevos fichajes están la estrella suiza del Mundial Johan Manzambi y el mediocampista brasileño Joao Gomes, que llegó procedente del Wolverhampton, descendido. Manzambi está ausente por una lesión de rodilla.

El Villa ganó la Liga Europa al vencer al Freiburg 3-0 y en la final estará en la Liga de Campeones por segunda vez bajo Emery.

El "muy desafiante" periodo de Artan

Artan, que dirigió la final de la Liga de Campeones de África en 2025, es el primer no europeo en hacerse cargo de la Supercopa y señaló que el honor llega después de un "periodo muy duro".

"Mucha gente siente simpatía por mí", le comentó a la UEFA, "porque cuando alguien ha estado trabajando muchos años y se supone que debe hacer algo, y luego no puede hacerlo, es muy desafiante. Aun así, valoro mucho el apoyo que recibí en todo el mundo. Estoy muy agradecido".

Artan indicó que había estado realizando mucha investigación sobre el PSG y el Villa para su primer partido en Europa.

"El nivel en Europa es fantástico y el fútbol que juegan es muy, muy bueno", manifestó.