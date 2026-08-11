Derrumbe en mina ilegal de Rustenburg deja 14 mineros muertos y heridos

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Al menos 14 mineros artesanales murieron y ocho resultaron heridos cuando las paredes de una mina en Sudáfrica se derrumbaron sobre ellos, informó la policía el martes.

El comisionado provincial de policía del Noroeste, teniente general Arthur Adams, indicó que la búsqueda continuaba y que aún no estaba claro si había más víctimas. Perros rastreadores y equipo especializado están en el lugar buscando a otros que pudieran estar atrapados bajo tierra.

El derrumbe ocurrió mientras los mineros operaban ilegalmente cerca de la ciudad de Rustenburg, un centro de la minería de platino en Sudáfrica, unos 130 kilómetros (80 millas) al noroeste de Johannesburgo.

Decenas de miles de mineros artesanales trabajan ilegalmente en minas de oro y platino que las compañías mineras ya no utilizan o excavan sus propias minas para buscar depósitos. Suelen operar sin el equipo de seguridad adecuado y a veces permanecen bajo tierra durante semanas.

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Sudáfrica cuenta con las mayores reservas de platino del mundo.

Tres de los mineros heridos en el derrumbe fueron dados de alta de un hospital y puestos bajo arresto bajo sospecha de minería ilegal. Los otros cinco que resultaron heridos permanecían en el hospital bajo custodia policial, dijo Adams.

La minería ilegal es un problema arraigado en Sudáfrica y está conectada con organizaciones criminales, según las autoridades. Los mineros informales se conocen como zama zamas, que podría traducirse como "los arriesgados".

A menudo operan en bandas que a veces libran violentas batallas con bandas rivales y son acusados de aterrorizar a las comunidades locales.

El desastre importante más reciente de Sudáfrica relacionado con la minería ilegal fue a finales de 2024, cuando cientos de mineros quedaron atrapados bajo tierra en una mina de oro que había sido rodeada por la policía.

El enfrentamiento duró meses y más de 80 mineros murieron bajo tierra, según las autoridades.

A principios de este año, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa tomó la medida inusual de desplegar soldados en las calles en una operación de un año para combatir el crimen organizado, con la minería ilegal como uno de los objetivos de la operación.