El Jardín Escultórico celebrará el nacimiento de su creador

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El próximo 16 de agosto, el Jardín Escultórico Edward James, Las Pozas, conmemora el aniversario del nacimiento de Edward Frank Willis James, poeta, escultor, coleccionista y mecenas británico estrechamente vinculado con el movimiento surrealista, quien encontró en México el escenario para hacer realidad su sueño: crear un jardín donde la imaginación y la naturaleza pudieran convivir sin límites.

Nacido en Sussex en 1907, James estuvo relacionado desde joven con algunos de los principales exponentes del surrealismo y dedicó parte de su vida a apoyar y coleccionar la obra de artistas vinculados con este movimiento. Su relación con México comenzó en 1944, cuando llegó al país con la intención de encontrar un lugar donde pudiera materializar su visión de un "Jardín del Edén".

En Xilitla encontró el paisaje que buscaba. Acompañado por Plutarco Gastélum, eligió un terreno en medio de la exuberante sierra de la Huasteca Potosina. A partir de entonces comenzó una transformación que se prolongaría durante varias décadas: trabajadores locales y James dieron forma a un jardín en el que escaleras, columnas, puertas, escaleras, arcos y estructuras de concreto se integraron con cascadas, pozas, orquídeas, árboles y la selva huasteca.

Así nació el Jardín Escultórico Edward James, Las Pozas, una obra que no puede entenderse únicamente como arquitectura o escultura, sino como un diálogo permanente entre la creación humana y la naturaleza.

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Un fin de semana para celebrar su legado

Para conmemorar su nacimiento, el Jardín Escultórico invitó a descubrir el jardín después del atardecer con "Luces y Sombras: El Jardín de un Iluminado", una experiencia nocturna que transforma las estructuras de James mediante un recorrido donde la iluminación, las sombras y la oscuridad revelan nuevas perspectivas de su obra. Sábado 15 de agosto | 7:30 p.m. y 8:30 p.m.

La celebración continuará el domingo 16 de agosto con "Un brindis por Edward James", una cena de la serie "A la Mesa con James" en el corazón del jardín, donde la gastronomía, el arte y la naturaleza se encuentran bajo las estrellas en una experiencia memorable de la mano de Cervecería Edward James. Cada tiempo del menú ha sido concebido como un homenaje a su historia, con la curaduría gastronómica del chef Carlos Soto y el invaluable conocimiento de la cocinera tradicional xilitlense Consuelo Morales Rubio. Domingo 16 de agosto | 8:30 p.m.

Ambas experiencias ofrecen una oportunidad para acercarse al universo de un creador que convirtió su imaginación en un paisaje tangible y que encontró en Xilitla el lugar donde su sueño surrealista pudo florecer.