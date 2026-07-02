Incendio mata a 5 en edificio de Amberes

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Amberes, Bélgica.- Al menos cinco personas han fallecido este miércoles y varias han resultado heridas en un grave incendio en un edificio de apartamentos en la ciudad belga de Amberes donde residen unas 200 personas, según informó la cadena de televisión flamenca VRT.

Los bomberos de la ciudad belga de Amberes dieron por extinguido el incendio declarado la mañana de este miércoles en un edificio residencial al oeste de la localidad que ha dejado cinco muertos, dijo a EFE su portavoz, Marie de Clercq.

Las autoridades rebajaron la cifra de fallecidos a cinco tras haber informado inicialmente de seis, y no han informado todavía sobre el número de heridos, aunque sí se sabe que varias personas fueron trasladadas a hospitales y otras fueron atendidas ´in situ´.

"A las 9.53 hora local (7.53 GMT), fuimos llamados por un incendio en un edificio de apartamentos. Desde que nuestros equipos estaban de camino, se trataba de un incendio importante, porque había mucho humo. Al llegar, estaba descontrolado", explicó De Clercq.

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La portavoz señaló que se han evacuado unos 80 apartamentos en total en dos inmuebles distintos y explicó que los residentes del edificio menos afectado podrán "probablemente" volver a casa poco a poco.

Aunque inicialmente se reportó que el incendio se habría originado en las plantas superiores, la policía confirmó que la causa parece estar en un "problema técnico" en la planta baja del edificio y también algunos vecinos dijeron a la prensa local que habían escuchado una explosión antes de empezar a ver el humo.