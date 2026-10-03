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Indagan muerte de crías de ballena en Argentina

Por AP

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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Indagan muerte de crías de ballena en Argentina
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      Península Valdés, Arg.- Investigadores en Argentina intentan resolver el misterio de las crías de ballena que aparecen muertas en cantidades inusualmente altas a lo largo de la costa patagónica del país.

      Decenas de cadáveres de crías han llegado a las playas que rodean la península Valdés, una importante zona de reproducción de la ballena franca austral en la provincia argentina de Chubut. Las ballenas, que fueron cazadas hasta quedar al borde de la extinción en los siglos XIX y XX, ahora se reúnen en las aguas protegidas de la península para parir y amamantar a sus crías.

      "Estamos investigando las muertes de las crías de ballena con base en 23 años de monitoreo que tenemos de esta misma población. Eso es lo que nos permite decir que se trata de un evento inusual", afirmó Marcela Uhart, veterinaria del One Health Institute de la Universidad de California, Davis, que encabeza la investigación como directora del Programa de Monitoreo de la Salud de la Ballena Franca Austral.

      La principal hipótesis es que las crías de ballena sufren infecciones por bacterias marinas que pueden ingresar a sus cuerpos a través de heridas provocadas por gaviotas cocineras, señaló Uhart.

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      Los cadáveres de los cetáceos han llegado a la costa alrededor de la ciudad costera de Puerto Madryn, incluso cerca del paseo costero central, donde alarman a residentes y turistas. 

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