Indiana registra clima extremo

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Indiana.- Al menos cinco personas han muerto como resultado de las fuertes tormentas e inundaciones ocurridas en todo Indiana esta semana, informe las autoridades, mientras que el sábado, equipos de emergencia usaron botes para rescatar a más personas de la crecida de las aguas en vecindarios situados a lo largo del río White en Indianápolis.

El estado ha sido azotado durante la última semana por fuertes lluvias, lo que provocó que los ríos alcanzaran niveles récord y obligó a los residentes a buscar terrenos más altos. Más de una docena de condados han declarado desastres locales, y gran parte de los daños más recientes se concentran a lo largo de corredores fluviales desde el condado de Hamilton hacia los suburbios del norte de Indianápolis.

El gobernador Mike Braun confirmó el sábado que el presidente Donald Trump tiene la intención de aprobar su solicitud de recursos federales para ayudar en la respuesta a las inundaciones y en la recuperación.

El alcalde de Indianápolis, Joe Hogsett, dijo que la ciudad experimentaba sus inundaciones más severas en más de 30 años, y señaló que las condiciones cambiaban rápidamente. Cientos de viviendas en vecindarios ubicados entre el río y canales paralelos fueron evacuados el sábado, mientras equipos de emergencia usaban botes para rescatar a personas que ya estaban varadas. Rita Reith, portavoz del Departamento de Bomberos de Indianápolis, situó el número de rescates en 95 personas y 45 mascotas hasta las últimas horas de la tarde. Los despachadores habían recibido cientos de llamadas de servicio a lo largo del día.

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La oficina del gobernador informó que se han producido más de 350 evacuaciones en el condado de Delaware y que una comunidad de casas móviles para personas mayores en el condado Tipton estaba siendo evacuada. También se realizaban rescates y verificaciones de bienestar en el condado Fayette.

Las autoridades de Indiana dijeron el sábado que al menos cinco personas han muerto como resultado del clima severo durante la última semana. Entre ellas está un niño que murió cuando un árbol cayó sobre su casa, una mujer que fue arrastrada después de conducir hacia aguas de inundación y un adolescente que fue reportado como desaparecido después de saltar a un río el miércoles.

"Esta es una de esas inundaciones que ocurren una vez en la vida", dijo a The Associated Press Jacob Spence, director de la Gestión de Emergencias del condado Marion. "Se trata de un evento sin precedentes y, lamentablemente, estamos estableciendo algunos nuevos récords", agregó.