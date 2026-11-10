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Inicia el diálogo por la paz en Ucrania

Por AP

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Inicia el diálogo por la paz en Ucrania
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      Abu Dabi.- Por primera vez desde febrero, está previsto que negociadores rusos, ucranianos y de Estados Unidos mantengan conversaciones para poner fin a la guerra a gran escala, que se acerca a los cinco años, con las garantías de seguridad como principal punto del orden del día.

      Las negociaciones llegan tras la tregua lograda el mes pasado para la ciudad de Oleshky, ocupada por Rusia, en el sur de Ucrania, a la que se llegó con ayuda de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y permitió evacuar a algunos de sus residentes y entregar suministros humanitarios que se necesitaban con urgencia.

      Pero, aunque Moscú y Kiev presentaron el alto el fuego de una semana como un modelo positivo, los combates encarnizados han continuado a lo largo de los 1.200 kilómetros (unas 750 millas) de la línea del frente. Ambas partes también han intensificado sus ataques de largo alcance entre sí con drones y misiles.

      Rusia ha intensificado sus ataques contra el sistema eléctrico ucraniano, buscando socavar la determinación del país a medida que llega el invierno.

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      Rusia y Ucrania indicaron que las conversaciones de Abu Dabi se centrarán en las garantías de seguridad.

      Zelenski señaló que Ucrania y sus aliados han debatido garantías de seguridad similares al Artículo 5 de la OTAN, que establece que la alianza considera un ataque contra uno de sus miembros como un ataque contra todos.

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