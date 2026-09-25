Intentan 8 marineros suicidarse en el Lincoln

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Washington.- Ocho marineros intentaron suicidarse mientras estaban desplegados con el grupo de ataque de los portaaviones USS Abraham Lincoln, que pasó un tiempo ininterrumpido récord en el mar apoyando la guerra con Irán, informó el principal líder civil de la Marina.

El secretario interino de la Marina, Hung Cao, proporcionó la información a la senadora Kirsten Gillibrand en una carta, después de que el demócrata de Nueva York preguntó el mes pasado por la tripulación de miles de integrantes del grupo naval. El desarrollo prolongado del Lincoln atrae la atención del país tras informes de estrés en la tripulación y mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.

Gillibrand le preguntó a Cao específicamente si había habido suicidios.

"No ha habido suicidios a bordo durante este despliegue", escribió Cao en la carta, obtenida por The Associated Press y reportada antes por CNN. "Desde el inicio del despliegue de LINCOLN, ha habido un total de ocho intentos de suicidio en todo el grupo de ataque; esta cifra incluye a la tripulación de LINCOLN ya marineros del ala aérea de portaaviones, del estado mayor del grupo de ataque y del escuadrón de destructores, de los destructores de escolta y de todos los escuadrones de aviación embarcados".

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