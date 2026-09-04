Irán ataca Kuwait en represalia

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Teherán, Irán.- Irán disparó contra Kuwait el jueves mientras sigue adelante con las represalias por los bombardeos de Estados Unidos a principios de semana.

Las sirenas se activaron en Kuwait y las defensas antiaéreas interceptaron ataques con misiles y drones durante una "flagrante agresión aérea", dijo el Ministerio de Defensa del país en X. Esto ocurrió después de que Baréin y Jordania, aliados de Estados Unidos, afirmaron que sus sistemas de defensa aérea también habían interceptado varios ataques aéreos traídos el miércoles.

Los combates entre Estados Unidos e Irán se intensificaron esta semana después de que Washington atacara el domingo lanzacohetes iraníes en una isla del estrecho de Ormuz.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que fue informado sobre el presunto ataque realizado el martes en una boda en el que, según medios estatales iraníes, murieron cinco personas y decenas más resultaron heridas. Vance dijo que "lo estamos investigando a fondo".

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Cientos de dolientes asistieron el jueves al funeral de cuatro víctimas del ataque aéreo, informó la televisión estatal iraní.

Los dolientes llevaron ataúdes envueltos en la bandera iraní mientras familias, parientes, soldados y otras personas acompañaban a los féretros por las calles de la ciudad portuaria de Kuhestak, ubicada a unos 1.100 kilómetros al sureste de Teherán.

Mientras, el tráfico por el estrecho de Ormuz sigue por debajo de los niveles previos a la guerra.

El tránsito de barcos a través del estrecho de Ormuz sigue muy por debajo de los niveles previos a la guerra debido al riesgo de un ataque iraní si los buques no cumplen con un régimen de verificación impuesto por Teherán.