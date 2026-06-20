Periodista potosino denuncia ataque armado y amenazas

Por desconfianza que existe con las autoridades estatales, Antonio Meza, director del portal Noticias de San Luis Potosí, anunció que solicitó que la denuncia penal presentada en días pasados ante la Fiscalía General del Estado (FGE), sea atraído por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la FGR.

El comunicador relató que el sábado 13 de junio entre las 10:30 y 11:00 de la noche se comunicó su hermano menor para informarle que la casa donde habita su madre, fue baleada y afuera dejaron una cabeza de cerdo dentro de una hielera.

“Me comentó que el ataque era dirigido a mí por la hielera que me dejaron, ¿verdad? Con el puerco ahí marcado con mi apellido, y pues ya sabes, lo que decía que: ‘sigue mamando, sigue mamando con tu contenido, Meza’. O sea que le bajara pues. Fue un ataque directo a la libertad de expresión”, describió.

De acuerdo con los datos recabados por el denunciante, los agresores corresponden al menos a dos hombres, quienes habrían realizado 10 detonaciones de arma de fuego en contra de la vivienda.

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Como primer respondiente de la agresión armada acudieron elementos de la Guardia Municipal capitalina para resguardar el lugar, sin embargo, nunca acudieron los Servicios Periciales de la FGE para el procesamiento de la escena y embalar los casquillos percutidos.

En la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público de la Fiscalía estatal, se atribuyen los delitos de tentativa de homicidio, ataque peligroso, daños y perjuicios y lo que resulte.

Pese a que la fiscal general María Manuela García Cázares aseveró este viernes que se emitieron medidas de protección, las cuales atendería la Guardia Civil del Estado (GCE), aclaró que hasta el momento no tiene ninguna seguridad del estado.

Dijo que ha recibido amenazas indirectas de Comunicación Social del Gobierno del Estado, pero mencionó no poder acusar directamente al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, ni a su esposa, la senadora Ruth Miriam González Silva, porque no tiene elementos aún.

“Pero sí, a partir de la denuncia (presentada), sí. Ahora los hago responsables de cualquier cosa que le pase a mi familia, a tu servidor y a nuestro equipo de trabajo”, sentenció en entrevista.

Lamentó que su caso se suma a otros asuntos relacionados con la libertad de expresión, lo que evidencia que “todo les molesta, no sabe uno en verdad. Yo la verdad hasta ahorita, no tengo ni idea, pero sí te puedo decir que esto es parte de la ola expansiva contra varios periodistas”, alertó.

Además de cuestionar que las autoridades pretenden que haya una “prensa rosa”, defendió que la denuncia no es falsa como los sostienen las versiones de “paginuchas” afines al gobierno estatal, dado que acudió la policía municipal y decenas de colonos tomaron conocimiento de los hechos.