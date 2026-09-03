Irán dispara contra vecinos del Pérsico

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Dubái, EAU.- Irán se lanzó el miércoles contra aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico luego de una noche de bombardeos estadounidenses que, según medios estatales iraníes, impactaron una residencia donde se celebraba una boda en el sur del país.

La más reciente ola de violencia se produjo luego de una pausa en los combates de más de un mes. La guerra ha provocado un alza de los precios del petróleo, ha sacudido la economía global y ha desatado crecientes problemas políticos para el Partido Republicano del presidente estadounidense, Donald Trump, de cara a las elecciones legislativas de noviembre próximo.

Los combates se han intensificado desde el fin de semana, cuando el ejército estadounidense atacó lanzacohetes iraníes en una isla del estrecho de Ormuz, argumentando que la República Islámica planeaba usarlos para colocar minas.

Mientras que un ataque estadounidense alcanzó una vivienda donde se celebraba una boda en Kuhestak, un pequeño pueblo en la costa frente al estrecho de Ormuz, según medios estatales iraníes.

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Cuatro personas murieron —entre ellas dos mujeres y dos menores— y al menos 68 resultaron heridas, reportaron el miércoles la agencia noticiosa estatal IRNA y la televisión estatal. Poco después del ataque, el vicegobernador de la provincia Ahmad Nafisi informó de la muerte de cinco personas. No hubo explicación sobre la discrepancia.

Un experto en armas dijo a The Associated Press que imágenes de los fragmentos del proyecto que, según medios iraníes, se utilizaron en el ataque contra la vivienda donde se celebraba la boda indicaban que se trataba de "un arma guiada estadounidense lanzada desde el aire".