Irán lanza misiles vs. Baréin y Kuwait

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El Cairo, Egipto.- Irán disparó el sábado misiles balísticos y drones hacia Baréin y Kuwait que fueron interceptados, informó el gobierno de Baréin mientras hacía un llamado a Teherán a poner fin a los ataques contra sus vecinos que ponen a prueba un frágil alto el fuego en Oriente Medio.

Irán informó que atacó activos militares estadounidenses en ambos países, después de que Estados Unidos lanzó misiles contra instalaciones de vigilancia en la isla de Qeshm y cerca de Sirik que, según Teherán, eran utilizados para proteger las fronteras y "garantizar la seguridad de la navegación en aguas internacionales". Teherán calificó el ataque como una violación del alto el fuego.

El ejército de Estados Unidos informó previamente que derribó varios misiles y drones iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz y países árabes aliados y que, en respuesta, atacó algunos sitios costeros de radar de vigilancia de la República Islámica.

La Guardia Revolucionaria de Irán declaró que atacó la base aérea Ali Al Salem, que alberga fuerzas estadounidenses en Kuwait, y la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos en Baréin, según la agencia estatal de noticias IRNA.

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Los combates en Líbano, donde las fuerzas israelíes han tomado amplias franjas del sur mientras dicen que apuntan al grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán, también amenazan los esfuerzos por poner fin a la guerra con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz. Irán ha exigido que cualquier tregua duradera se extienda a Líbano.

El gobierno de Trump también ha promocionado el más reciente alto el fuego acordado esta semana por el gobierno libanés e Israel tras conversaciones mediadas por Estados Unidos en Washington. Sin embargo, Hezbolá ha rechazado el acuerdo.