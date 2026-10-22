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UEFA multa a Lyon por cánticos racistas en partido europeo

Trabzonspor sancionado con 100.000 euros y prohibición de asistencia a partido visitante por incidentes.

Por AP

Octubre 22, 2026 04:57 p.m.
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UEFA multa a Lyon por cánticos racistas en partido europeo
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      Lyon estuvo entre los tres clubes multados por la UEFA el jueves por el comportamiento de sus aficionados durante partidos europeos la semana pasada.

      La UEFA multó a Lyon, líder de la liga francesa, con 20.000 euros (22.500 dólares) por cánticos racistas entonados por sus seguidores durante la victoria 3-2 sobre Crystal Palace en la Liga Europa.

      El Lyon también recibió una sanción que prohíbe el acceso de sus aficionados a tres sectores de la grada norte de su estadio para un partido de la UEFA. Ese cierre parcial queda suspendido durante un período de prueba de dos años.

      Hajduk Split fue multado 80.000 euros (89.500 dólares) por el uso de pirotecnia por parte de sus seguidores durante la victoria 2-1 sobre Ajax y con otros 16.000 euros (18.000 dólares) por bloquear pasillos de acceso público. Hajduk también deberá disputar dos partidos en competiciones europeas a puerta cerrada, aunque el segundo encuentro de la sanción quedó suspendido.

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      Trabzonspor fue multado un total de 100.000 euros (112.000 dólares) por el uso de pirotecnia, una invasión del campo y los daños causados por sus seguidores durante una victoria 4-2 como visitante ante KuPS Kuopio en la Conference League. Los aficionados del club turco tienen prohibido asistir a su próximo partido como visitante.

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