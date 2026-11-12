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Irán saca músculo con una exposición militar

Por EFE

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Irán saca músculo con una exposición militar
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      Teherán, Irán.- Irán exhibe su músculo militar con una exposición de misiles y drones en Teherán tras más de ocho meses de guerra con Estados Unidos e Israel, en momentos en los que se han intensificado los esfuerzos diplomáticos para lograr una salida al conflicto y evitar una nueva escalada entre las partes.

      Cientos de personas pasean por el llamado Parque Nacional Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, en el oeste de Teherán, entre los misiles de crucero y balísticos como Jorramshahr, Seyil y Qadr, de 2.000 kilómetros de alcance, o el hipersónico Fattah, los drones, los helicópteros, los cohetes lanzadores de satélites y los sistemas de defensa antiaérea.

      Muchos de los misiles y drones que se exhiben forman parte del arsenal que Irán ha empleado en la guerra iniciada el 28 de febrero para atacar el territorio israelí y posiciones estadounidenses en Oriente Medio.

      Entre los misiles figuran los balísticos Jorramshahr, Seyil, Jeibar Shekan y Zolfagar, mientras que entre los drones aparecen los Shahed-238, Shahed-107 y Shahed-136, este último empleado también por Rusia en su guerra contra Ucrania y cuyo diseño sirvió de base para el LUCAS estadounidense.

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      Ocho meses después del inicio de la ofensiva estadounidense e israelí, la guerra está en un punto muerto, sin grandes operaciones militares.

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