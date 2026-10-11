Isaías provoca 4 muertos en EU

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Florida, EU.- Isaías arrancó techos y fachadas de hoteles y condominios en la franja noroccidente de Florida el sábado antes de avanzar hacia el norte, generando lluvias torrenciales y la amenaza de inundaciones repentinas y tornados en todo el sureste de Estados Unidos.

Al menos cuatro muertes se vincularon a la tormenta, incluidas dos personas que murieron cuando árboles cayeron sobre viviendas en Florida y Alabama. Casi 700.000 clientes estaban sin electricidad al mediodía, y los meteorólogos advirtieron que las inundaciones podrían extenderse hasta el sur de los Apalaches.

Isaías tocó tierra el viernes mientras era un huracán de categoría 2 cerca de Destin, Florida, un popular destino vacacional en la costa estadounidense del golfo de México, el cual está repleto de edificios altos y tiendas para turistas. La tormenta se debilitó durante la noche y fue degradada a ciclón postropical, pero seguía siendo peligrosa.

"El riesgo de inundaciones sigue siendo alto", declaró el gobernador Ron DeSantis. "A veces estas cosas ocurren uno o dos días después de que pasa la tormenta. Así que la situación de las inundaciones no ha terminado".

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En Florida, el jefe policial del condado de Escambia, Chip Simmons, indicó que hubo dos muertes relacionadas con Isaías.

Una mujer murió cuando un árbol cayó sobre su casa, y un hombre falleció por inhalación de monóxido de carbono de un generador que funcionaba en su garaje. Cuatro familiares del hombre, de entre 4 y 72 años, recibieron atención médica y se prevé que sobrevivan, agregó el jefe policial.

Isaías, el primer huracán de la temporada del Atlántico, siguió avanzando durante la noche e ingresó a Alabama con vientos de tormenta tropical.

Una persona murió cuando un árbol cayó sobre una casa en Birmingham, informó Cory Moon, el jefe de bomberos de la ciudad. Otra persona fue rescatada de la vivienda y atendida en el lugar, agregó.

Una segunda muerte relacionada con la tormenta en Alabama se atribuyó al choque de un vehículo que involucró un árbol caído en el condado de Barbour, señaló Josh Johnson, de la agencia del estado para el manejo de emergencias.

El presidente Donald Trump aprobó una declaración de emergencia para Georgia, tras haber hecho lo mismo anteriormente para Florida y Alabama, lo que les permite a esos estados el acceso a ayuda federal.