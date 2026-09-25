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"Israel amenaza la existencia del pueblo palestino"

El presidente Mahmud Abás urgió a acelerar el plan en Gaza

Por EFE

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
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"Israel amenaza la existencia del pueblo palestino"
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      Naciones Unidas/Jerusalén.- El presidente palestino, Mahmud Abás, advirtió este jueves en su discurso telemático ante la Asamblea General de la ONU sobre el peligro existencial que Israel supone para el pueblo palestino, y urgió a acelerar el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza tras casi un año sin avances.

      "El peligro ya no se limita a socavar la solución de dos estados ni a impedir la materialización del Estado palestino. Ahora amenaza la vida misma y la existencia del pueblo palestino en su propia tierra", alertó Abás en un discurso pregrabado de 24 minutos, ante el veto estadounidense a su viaje a Nueva York.

      "Lo que está ocurriendo en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental no son incidentes aislados, sino un plan colonial malintencionado destinado a dificultar la vida de los palestinos en su tierra y a obligarles a abandonarla", añadió el dirigente de la Autoridad Palestina.

      Abbas urgió al resto de países a no permitir más "masacres" o la materialización de otra ´Nakba´ (´Catástrofe´), en alusión a la ocurrida en 1948 que supuso el desplazamiento forzoso y la pérdida de sus propiedades de unos 750.000 palestinos.

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      Sobre el plan diseñado por la Junta de Paz para Gaza, auspiciado por Estados Unidos y que está a punto de cumplir un año, Abás instó a acelerarlo para que "la fase de transición no se convierta en una situación permanente", sin "plazos concretos" ni "horizonte político".

      Además, recordó que la segunda fase (que supondría el inicio en Gaza de una administración tecnocrática) ni siquiera ha comenzado.

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