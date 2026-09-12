Israel bombardea aldea al sur de Líbano

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Hanniyeh, Líbano.- Un grupo de hombres y niños se reunió el viernes en un punto elevado con vista a su aldea en el sur de Líbano, observando desde la distancia cómo descendían drones israelíes, que transportaban cajas cargadas de explosivos para arrojarlas sobre viviendas.

Esto se ha convertido en un ritual diario para los residentes de Mansouri, que huyeron de la aldea hace semanas y ahora observan su destrucción desde la aldea vecina de Hanniyeh.

Los combates activos entre Israel y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, respaldado por Irán, han disminuido desde que ambas partes acordaron una tregua en junio, pero el ejército israelí ahora ocupa amplias franjas del sur del país, donde realiza con regularidad demoliciones controladas.

Enormes nubes de humo y polvo se elevan periódicamente desde Mansouri, mientras los hombres que observan debaten cuál casa de qué vecino ha sido destruida esta vez y buscan señales de la suya. El ejército israelí detonó en las primeras horas del viernes la escuela pública de la aldea, informó la prensa estatal libanesa. Algunos residentes desplazados culpan al gobierno libanés junto con Israel, al afirmar que las autoridades abandonaron la aldea.

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