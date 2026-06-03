Israel lanza otra brutal ofensiva al Líbano

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BEIRUT.- Ataques con drones israelíes en el sur de Líbano se cobraron la vida de 11 personas el martes, entre ellas un hombre junto con su hijo y su hija, informó la agencia estatal de noticias, un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que Israel y el grupo Hezbollah habían acordado reducir los combates.

Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Irán, lanzó decenas de proyectiles y drones hacia soldados israelíes en el sur de Líbano y hacia ciudades y pueblos israelíes en los últimos días, mientras los ataques aéreos de Israel mataron a decenas, entre ellos mujeres y niños, en Líbano. Hezbollah no llevó a cabo ningún ataque contra Israel después del anuncio de Trump.

Las hostilidades en curso —pese al anuncio de Trump ya un alto el fuego nominal que comenzó en abril— están profundizando el desplazamiento de la población libanesa. También son un importante punto de fricción en las negociaciones para ampliar un alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, ya que la República Islámica quiere que cualquier acuerdo de ese tipo ponga fin también a los combates en el Líbano.

Dos agencias de noticias iraníes semioficiales informaron el martes que el país cortó la comunicación con los mediadores que facilitan las conversaciones para una tregua.

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Otra ronda de conversaciones entre Israel y Líbano comenzó el martes en Washington, donde los negociadores libaneses buscan un cese de fuego total que impida futuros ataques. El diálogo comenzó en abril y fue el primero en más de tres décadas entre dos países que no tienen relaciones diplomáticas formales. Hezbollah ha rechazado las negociaciones directas, confiando en la presión de Irán.

Las conversaciones previstas se producen días después de que las tropas terrestres israelíes llevaran a cabo su incursión más profunda en Líbano en 26 años y luego Israel amenazara con atacar los suburbios del sur de Beirut, lo que causó pánico en la capital mientras miles huían.

Israel dice que seguirá atacando si Hezbollah lo hace

Trump apuntó que había hablado con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y que se había comunicado con Hezbollah a través de mediadores, y que no habría tropas "yendo a Beirut". Pese al anuncio, intensidad de ataques entre Israel y Hezbollah continuó.