Israel mata a bebé palestino

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Hebrón, Cisjordania.- Tropas israelíes mataron a un bebé palestino de siete meses al disparar contra el vehículo de sus padres en la Cisjordania ocupada, informó el Ministerio de Salud palestino.

Los padres de Sam Fahd Abu Haikal resultaron heridos cuando conducían el viernes por la noche en la zona de Tel Rumeida, al sur de la ciudad de Hebrón, según el Ministerio. Habían estado viajando para visitar a familiares, informó la agencia oficial de noticias palestina WAFA.

"Una bala atravesó el rostro del niño por el lado derecho y salió por el lado izquierdo" y luego impactó a la madre del niño, relató el padre, Fahd Abu Haikal. El profesor de la Universidad de Belén recibió un disparo en la mano.

"Él era el mundo entero", añadió Haikal. El niño cumplió siete meses el viernes.

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El ejército israelí afirmó que dispararon contra un vehículo que parecía acelerarse hacia ellos en el área de Hebrón. Indicó que tres palestinos resultaron heridos y una investigación inicial que eran civiles no involucrados. La situación estaba bajo revisión.

El padre contó a reporteros de The Associated Press que una bala impactó el parabrisas del automóvil antes de atravesarle la mano derecha, y luego alcanzar a su hijo y su esposa, que iban en el asiento trasero. Otra bala impactó el capó del vehículo, según reporteros de AP que vieron el automóvil.