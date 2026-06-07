logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NUEVOS RETOS EN SU VIDA

Fotogalería

NUEVOS RETOS EN SU VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Israel mata a bebé palestino

Por AP

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
A
Israel mata a bebé palestino
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Hebrón, Cisjordania.- Tropas israelíes mataron a un bebé palestino de siete meses al disparar contra el vehículo de sus padres en la Cisjordania ocupada, informó el Ministerio de Salud palestino.

      Los padres de Sam Fahd Abu Haikal resultaron heridos cuando conducían el viernes por la noche en la zona de Tel Rumeida, al sur de la ciudad de Hebrón, según el Ministerio. Habían estado viajando para visitar a familiares, informó la agencia oficial de noticias palestina WAFA.

      "Una bala atravesó el rostro del niño por el lado derecho y salió por el lado izquierdo" y luego impactó a la madre del niño, relató el padre, Fahd Abu Haikal. El profesor de la Universidad de Belén recibió un disparo en la mano.

      "Él era el mundo entero", añadió Haikal. El niño cumplió siete meses el viernes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El ejército israelí afirmó que dispararon contra un vehículo que parecía acelerarse hacia ellos en el área de Hebrón. Indicó que tres palestinos resultaron heridos y una investigación inicial que eran civiles no involucrados. La situación estaba bajo revisión.

      El padre contó a reporteros de The Associated Press que una bala impactó el parabrisas del automóvil antes de atravesarle la mano derecha, y luego alcanzar a su hijo y su esposa, que iban en el asiento trasero. Otra bala impactó el capó del vehículo, según reporteros de AP que vieron el automóvil.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Pete Hegseth elimina a nueve oficiales de la Marina en lista de ascensos
      Pete Hegseth elimina a nueve oficiales de la Marina en lista de ascensos

      Pete Hegseth elimina a nueve oficiales de la Marina en lista de ascensos

      SLP

      AP

      La decisión afecta a la representación femenina en altos mandos navales y genera preocupación sobre el futuro profesional de las mujeres en la Marina.

      Juez desestima demanda contra músico Chuck Redd en Washington
      Juez desestima demanda contra músico Chuck Redd en Washington

      Juez desestima demanda contra músico Chuck Redd en Washington

      SLP

      AP

      La cancelación de la actuación de Redd fue en protesta por la inclusión del nombre de Donald Trump en el Centro Kennedy.

      Ataques israelíes en sur Líbano matan a nueve personas
      Ataques israelíes en sur Líbano matan a nueve personas

      Ataques israelíes en sur Líbano matan a nueve personas

      SLP

      AP

      Israel justifica ataques por indicios de acciones de Hezbollah contra sus soldados.

      Rescatan a 6 senderistas extraviados en el Parque Nacional Izta-Popo
      Rescatan a 6 senderistas extraviados en el Parque Nacional Izta-Popo

      Rescatan a 6 senderistas extraviados en el Parque Nacional Izta-Popo

      SLP

      El Universal

      Los senderistas fueron valorados médicamente y guiados hacia Paso de Cortés para su regreso seguro a sus vehículos.