La muerte de Maricarmen reaviva las protestas por crisis de vivienda en España

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María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, vivió la mayor parte de su vida en un apartamento alquilado en el centro de Madrid.

Impacto en la comunidad

Su lucha para evitar el desahucio la convirtió en un símbolo para millones de españoles afectados por la crisis de vivienda.

Maricarmen murió de forma repentina el miércoles, dos semanas después de ser desalojada de su hogar.

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Simpatizantes dejaron velas, flores y cartas en un altar improvisado en la Puerta del Sol, donde cerca de 1.000 personas acampan en protesta por la crisis de asequibilidad.

En la puerta de su antiguo apartamento, pegaron un mensaje manuscrito que decía "Descansa en paz, Maricarmen", acompañado de un corazón negro.

"Tu muerte no será en vano. Seguiremos con la lucha", expresaron en varios mensajes dejados en la calle.

En Barcelona, un artista pintó a Maricarmen con una aureola y alas, sosteniendo una llave que simboliza la vivienda que perdió.

Acciones de la autoridad

Los manifestantes atribuyen la muerte de Maricarmen al desalojo, ocurrido el 23 de septiembre, cuando fue retirada en camilla de su casa.

Su abogado no reveló la causa oficial de la muerte, pero miles protestaron por el desahucio de la mujer de 87 años que usaba silla de ruedas.

Un cartel en la Puerta del Sol decía: "No son muertes. Son asesinatos", reflejando el sentimiento de los manifestantes.

María Holgado, una joven recepcionista, afirmó que continuarán con la protesta para evitar que ocurran más casos similares.

Holgado responsabilizó a los rentistas y fondos buitres por los altos precios de alquiler que afectan a la sociedad.

El alquiler promedio en España casi se ha duplicado en la última década, según el portal inmobiliario Idealista.

Protestas similares se mantienen activas en Barcelona y otras ciudades, con marchas convocadas por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Las imágenes del desahucio de Maricarmen sacudieron la política española y motivaron al presidente Pedro Sánchez a impulsar medidas de emergencia.

Sin embargo, la oposición de partidos de derecha bloqueó la legislación en el Parlamento, lo que llevó a Sánchez a convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.

Sánchez envió condolencias a la familia de Maricarmen y busca usar el tema de vivienda para movilizar a votantes progresistas.

El analista Alejandro Quiroga señaló que la tragedia podría movilizar a quienes apoyan regulaciones más estrictas en vivienda.

Miembros de partidos de izquierda guardaron un minuto de silencio en el Parlamento regional y Ayuntamiento de Madrid, mientras que partidos de derecha no participaron.

Los gobiernos regional y municipal en manos del Partido Popular se oponen a la regulación de alquileres, argumentando que perjudica la inversión.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acusó a Sánchez de politizar la muerte de Maricarmen y rechazó participar en la campaña electoral.

Wilson informó desde Barcelona.