Accidente causa cierre de carretera Tampico-Valles
El cierre temporal de la vía en Ébano duró más de dos horas por maniobras de retiro.
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ÉBANO.- Un tráiler quedó atravesado sobre la carretera Tampico-Ciudad Valles, luego de que su conductor perdiera el control al intentar detener la pesada unidad, que comenzó a retroceder cuando circulaba por una declive.
El incidente ocurrió este jueves, alrededor de las 13:30 horas, en una subida ubicada antes de llegar a la cabecera municipal de Ébano, en el tramo carretero que comunica con Tamuín.
De acuerdo con la información recabada, el operador del tráiler circulaba con dirección de Tamuín hacia Ébano, pero al subir una pendiente, la unidad se detuvo repentinamente y comenzó a desplazarse en reversa.
Ante esta situación, el chofer intentó realizar maniobras para detener el vehículo; sin embargo, perdió el control del volante y el tráiler se descuadró, quedando atravesado sobre los carriles de circulación.
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Debido a la posición en la que terminó la pesada unidad, fue necesario cerrar temporalmente el paso vehicular en ambos sentidos, lo que ocasionó afectaciones a los automovilistas que transitaban por esta importante vía de comunicación.
Las autoridades fueron notificadas de lo sucedido y posteriormente se solicitó el apoyo de una grúa para realizar las maniobras necesarias y retirar el tráiler.
Los trabajos se prolongaron durante más de dos horas, hasta que, alrededor de las 15:50 horas, finalmente se logró liberar la carretera y restablecer la circulación en ambos sentidos.
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