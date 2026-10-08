Recibe trabajador descarga eléctrica en pollería

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Una persona resultó electrocutada en una edificación de un inmueble de venta de pollos de la calle Ignacio Zaragoza y lateral de la carretera 57, en Soledad.

El reporte fue cerca de las 14:00 horas d este jueves, cuando un hombre se encontraba laborando y recibió una descarga eléctrica.

Se desconoce como se fueron los hechos específicamente, pero al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil de Soledad, quienes lo trasladan para su atención médica especializada.

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