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Recibe trabajador descarga eléctrica en pollería

Paramédicos de Protección Civil de Soledad trasladaron al afectado para atención especializada

Por Redacción

Octubre 08, 2026 03:50 p.m.
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Recibe trabajador descarga eléctrica en pollería
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      Una persona resultó electrocutada en una edificación de un inmueble de venta de pollos de la calle Ignacio Zaragoza y lateral de la carretera 57, en Soledad.

      El reporte fue cerca de las 14:00 horas d este jueves, cuando un hombre se encontraba laborando y recibió una descarga eléctrica.

      Se desconoce como se fueron los hechos específicamente, pero al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil de Soledad, quienes lo trasladan para su atención médica especializada.

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