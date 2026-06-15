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Japón: afición limpia gradas tras partido en Mundial 2026

Los jugadores de Japón también limpiaron el vestidor tras el partido en la Copa Mundial.

Por El Universal

Junio 15, 2026 06:02 p.m.
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Japón: afición limpia gradas tras partido en Mundial 2026
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      Hace unas horas,

      Japón y Países Bajos
      protagonizaron uno de los mejores partidos de la primera ronda de la Copa del Mundo. La intensidad, el ritmo vertiginoso y la contundencia ofensiva quedaron reflejados en un vibrante empate (2-2) tras noventa minutos.

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      El resultado, que fue ampliamente reconocido por los aficionados, tuvo tras el silbatazo final a los seguidores asiáticos como los grandes protagonistas. Mientras gran parte de los aficionados europeos abandonaban el recinto, los japoneses permanecieron en sus lugares para organizarse y limpiar las gradas, dando una vez más una lección de comportamiento en las tribunas.
      El grupo de animación más numeroso reutilizó las bolsas de plástico que previamente habían empleado para hacer ruido y apoyar a su selección, transformándolas en herramientas para recorrer la tribuna y recoger papeles, vasos y otros desechos, con la intención de dejar cada rincón del estadio completamente limpio.
      En imágenes compartidas en redes sociales quedó registrado el gesto, que rápidamente se volvió viral. Recoger la basura en grandes escenarios como Copas del Mundo y Juegos Olímpicos no es algo nuevo para los aficionados japoneses, ya que se ha convertido en una tradición, vista como una forma de agradecer al país anfitrión por recibirlos en cada evento deportivo.
      Lo realizado por la afición también fue replicado por los propios jugadores de la selección, quienes, tras utilizar el vestidor, se encargaron de limpiarlo y dejarlo en condiciones impecables.

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