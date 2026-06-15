Japón: afición limpia gradas tras partido en Mundial 2026

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Hace unas horas,

protagonizaron uno de los mejores partidos de la primera ronda de la Copa del Mundo. La intensidad, el ritmo vertiginoso y la contundencia ofensiva quedaron reflejados en un vibrante empate (2-2) tras noventa minutos.

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El resultado, que fue ampliamente reconocido por los aficionados, tuvo tras el silbatazo final a loscomo los grandes protagonistas. Mientras gran parte de los aficionados europeos abandonaban el recinto, los japoneses permanecieron en sus lugares para organizarse y, dando una vez más unaen las tribunas.Elmás numeroso reutilizó lasque previamente habían empleado para hacer ruido y apoyar a su selección, transformándolas en herramientas para recorrer la tribuna y, vasos y otros desechos, con la intención de dejar cada rincón del estadio completamente limpio.En imágenes compartidas en redes sociales quedó registrado el gesto, que rápidamente se volvió viral. Recoger la basura en grandes escenarios como Copas del Mundo y Juegos Olímpicos no es algo nuevo para los aficionados japoneses, ya que se ha convertido en una tradición, vista como una forma depor recibirlos en cada evento deportivo.Lo realizado por la afición también fue replicado por los propios, quienes, tras utilizar el vestidor, se encargaron de limpiarlo y dejarlo en