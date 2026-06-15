Tren Felipe Ángeles supera un millón de pasajeros transportados

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TLALNEPANTLA, Méx., junio 15 (EL UNIVERSAL).- El ramal Lechería-AIFA del Tren Felipe Ángeles superó el millón de pasajeros transportados a un mes y medio de su inauguración, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La ruta ferroviaria conecta la estación Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a través de un recorrido de 22.94 kilómetros que se realiza en alrededor de 50 minutos.

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Desde su puesta en marcha, el servicio se ha integrado a la movilidad de usuarios que viajan hacia la terminal aérea y de habitantes de municipios del Estado de México que utilizan la conexión con otros sistemas de transporte público.El ramal cuenta con seis estaciones: Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga y Xaltocan, además de la terminal ubicada dentro del AIFA.El Tren Felipe Ángeles tiene conexión con la Línea B del Metro, las líneas 1, 3 y 4 del Metrobús, Ecobici y el Mexibús, lo que permite enlazar distintos puntos de la Zona Metropolitana del Valle de México con el aeropuerto.El servicio opera con 10 trenes con capacidad para 719 pasajeros cada uno; en promedio, cada tren sale cada media hora.De acuerdo con datos de la SICT, en horarios de mayor afluencia, las unidades pueden circular acopladas para incrementar la capacidad de traslado.