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Japón arranca misión a Fobos, luna de Marte

Por EFE

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
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Japón arranca misión a Fobos, luna de Marte
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      Tokio, Japón.- Japón lanzó este martes su misión de exploración de las lunas de Marte (MMX), que de tener éxito se convertirá en la primera en recolectar muestras de la superficie de Fobos, el satélite más grande y más cercano de los dos que orbitan el planeta rojo.

      El lanzamiento de la sonda tuvo lugar a las 04:41 hora local de este martes desde el Centro Espacial de Tanegashima, al sur de la isla japonesa de Kyushu, en una misión que durará cinco años y que, si triunfa, se saldará con la recolección de diez gramos de muestras del satélite.

      Aproximadamente una hora después del despegue, la sonda, a bordo de un cohete H3 de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), se separó con éxito y se colocó en la órbita prevista, según informó la propia agencia.

      El presidente de JAXA, Hiroshi Yamakawa, declaró que la sonda "ha dado hoy el primer paso hacia la realización de una misión de exploración en la esfera marciana" y prometió "hacer todo lo posible" para garantizar su funcionamiento.

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      La nave espacial se dirige ahora a Fobos en un viaje de un año hacia el sistema marciano, donde entrará en una órbita cuasisatelital. Allí realizará observaciones detalladas tanto de esta luna, de la que recogerá las mencionadas muestras, como de Deimos, el segundo satélite de Marte.

      La sonda abandonará el sistema marciano en 2030 y comenzará un viaje de un año de vuelta a la órbita terrestre., donde separará su cápsula de reentrada, que aterrizará en Australia.

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