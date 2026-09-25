Juez levanta veto a medios en Casa Blanca

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Nueva York.- Reporteros de CNN, MS NOW y Politico pudieron regresar a hacer sus trabajos en la Casa Blanca el jueves, después de que un juez le ordenó al gobierno del presidente Donald Trump levantar la prohibición que había dictado contra los comunicadores hace días.

Pero la cobertura mediática de la Casa Blanca de Trump distaba mucho de ser normal. En un día de gran relevancia en el que el presidente chino Xi Jinping visitaba Washington y planeaba asistir a una cena de Estado, ninguna gran cadena estadounidense transmitía cobertura en vivo.

Después de que la Casa Blanca prohibiera a CNN participar en una rotación de cinco grandes cadenas estadounidenses que se turnan para grabar y compartir video, las otras cuatro —en una muestra de solidaridad— siguieron negándose a participar en el llamado pool de video (o cobertura compartida).

En su decisión, el juez federal Timothy Kelly ordenó a la Casa Blanca "devolver, restablecer y restaurar de inmediato" el acceso de los tres medios.

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Señaló que habían cumplido con los requisitos legales necesarios para obtener una orden de restricción temporal y que era probable que lograran demostrar que sus credenciales fueron revocadas sin las debidas garantías procesales.