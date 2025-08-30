Destituyen a premier tailandesa

Bangkok, Tailandia.- El Tribunal Constitucional de Tailandia ordenó este viernes la destitución de la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, al ser hallada culpable de vulnerar un código ético por críticas a un alto mando militar en un audio filtrado.

El caso contra Paetongtarn, quien permanecía con las funciones suspendidas desde el 1 de julio por orden del mismo tribunal, parte de una llamada con el exlíder camboyano Hun Sen donde la política tailandesa calificó de “oponente” a un teniente general de su país.

“Las acciones de la acusada (...) se alinearon más con los deseos de Hun Sen que con los intereses y la seguridad de la nación”, indicó uno de los magistrados, que acusó a la premier Paetongtarn de priorizar su “relación personal” con el líder camboyano y tratar de “reducir las críticas a su gestión de la disputa fronteriza” entre Tailandia y Camboya.

El fallo del Tribunal supone además que todos los miembros del Gabinete de ministro deben abandonar sus puestos.

El audio que ha causado la caída de la política fue filtrado en Facebook por el propio político camboyano, quien gobernó ese país entre 1985 y 2023.

La llamada tuvo lugar el 18 de junio, en un momento de tensión entre los países vecinos tras la muerte en marzo de un soldado camboyano en un combate en la frontera entre los Ejércitos.

Paetongtarn admitió que era su voz real y pidió disculpas al argumentar que su intención era calmar la situación en la frontera y tratar de evitar un enfrentamiento mayor, que finalmente estalló el 24 de julio y en el que murieron al menos 44 personas durante cinco días de combates.

“Me gustaría reafirmar mi inocencia y mi verdadera intención, que siempre ha sido servir al país. Independientemente de las conversaciones que aparecieron en los clips de audio, nunca he buscado nada para mi beneficio personal”, dijo ante los medios inmediatamente después del fallo la hasta hoy dirigente tailandesa.