Mueren 70 migrantes en un naufragio

Nuakchot.- El número de cadáveres recuperados por las autoridades de Mauritania ha ascendido a setenta, tras el naufragio ocurrido el jueves frente a sus costas de una embarcación con más de un centenar de migrantes que se dirigían a las islas Canarias, informó la Guardia Costera mauritana.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan activas, mientras los equipos de salvamento, que el jueves recuperaron 20 cadáveres y rescataron a 17 supervivientes, se preparan para bucear en el barco hundido, en el que viajaban migrantes en su mayoría procedentes de Zambia y Senegal.

Las fuentes lamentaron que la esperanza de encontrar nuevos supervivientes es mínima.

El siniestro se produjo en la zona de M’haijratt, a unos 60 kilómetros al norte de Nuakchot, y según relataron los rescatados, la embarcación había zarpado de Gambia seis días antes con destino a las islas Canarias.

La ruta migratoria desde la costa africana hasta Canarias, conocida como ‘vía atlántica’, está considerada una de las más peligrosas del mundo, con miles de fallecidos cada año.

En 2024 llegaron por ella 46.843 migrantes a España, según datos oficiales, mientras que 9.757 perdieron la vida en el intento, de acuerdo con la ONG española Caminando Fronteras.