Kiev lanza andanada de drones contra Rusia

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Kiev, Ucrania.- Ucrania disparó cerca de 1,200 drones contra objetivos rusos durante la noche del jueves y la madrugada del viernes en uno de sus mayores ataques aéreos desde la invasión de Moscú hace casi cinco años.

Por su parte, los negociadores estadounidenses y rusos han elevado el nivel en las conversaciones para poner fin a los combates al incluir en el debate acuerdos más amplios para la seguridad europea que están en vigor desde el fin de la Guerra Fría. Ese cambio, buscado desde hace tiempo por Moscú, ha alarmado a los mandatarios continentales y ha puesto en duda el futuro papel de la OTAN.

"Rusia quiere hablar de cuestiones de la arquitectura de seguridad europea. No necesitamos hablar de eso. Ya existe una", dijo el canciller alemán Friedrich Merz, en referencia a la alianza militar de la OTAN.

El Ministerio de Defensa ruso indicó que sus defensas antiaéreas derribaron 1.198 aviones no tripulados ucranianos de largo alcance la madrugada del viernes. Se registraron ataques en tres regiones rusas que se cobraron la vida de siete personas —entre ellas un niño de 12 años— e hirieron a 17 más, según las autoridades locales.

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El Estado Mayor General de Ucrania informó que alcanzó una refinería de petróleo en la ciudad rusa de Volgogrado, provocando un incendio. Agrega que la refinería tiene una capacidad de alrededor de 110 millones de barriles al año.