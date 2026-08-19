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Mundo

Kiev lanza ola de drones vs. Moscú

Mientras, misiles rusos matan a 10 en un pueblo ucraniano

Por AP

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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Kiev lanza ola de drones vs. Moscú
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      Kiev, Ucrania.- Las fuerzas ucranianas llevaron a cabo uno de sus mayores ataques con drones contra Rusia desde el inicio de la guerra hace más de cuatro años, al lanzar casi 800 drones apenas dos días después de disparar una andanada similar, informaron funcionarios el martes.

      Mientras tanto, un ataque ruso con misiles contra una aldea en la región nororiental ucraniana de Járkiv mató al menos a 10 personas e hirió a otras 17, además de destruir viviendas, indicaron funcionarios el martes.

      Durante el último año, Ucrania ha ideado y desplegado drones de largo alcance de producción propia para atacar el interior de Rusia. Su tecnología de drones ha impresionado a gobiernos y fabricantes de defensa de todo el mundo.

      Las defensas antiaéreas rusas interceptaron durante la noche 791 drones ucranianos sobre varias regiones rusas, así como sobre la anexionada Crimea y los yeguas Negro y de Azov, informó el Ministerio de Defensa en Moscú, en lo que fue el segundo mayor ataque con drones desde enero de 2025, según un recuento de The Associated Press.

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      Más de 600 drones ucranianos volaron hacia la región de Moscú, donde 180 fueron derribados, señaló el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, sin ofrecer más detalles. Las autoridades no reportaron muertes ni daños importantes.

      Un ataque ruso con misiles contra la aldea de Pechenihy, en la región ucraniana de Járkiv, mató a 10 civiles, según información preliminar, informó Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar de Járkiv.

      Otras 17 personas resultaron heridas. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lo calificó de "un ataque brutal" que dañó 10 viviendas, una oficina de correos y al menos siete autos.

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