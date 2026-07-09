La OTAN encauza el gasto militar
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Ankara, Turquía.- Los líderes de la OTAN concluyeron este miércoles su cumbre de Ankara con resultados tangibles del aumento presupuestario en defensa al anunciar nuevos contratos con la industria por más de 50.000 millones de dólares, y sorteando una vez más con unidad los ataques del presidente de EU, Donald Trump, a los aliados.
"Se percibía un gran sentimiento de unidad. Los aliados acogieron con gran entusiasmo el liderazgo del presidente Trump, que está transformando esta Alianza y haciéndola más fuerte", indicó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una rueda de prensa tras la cumbre.
El exprimer ministro neerlandés volvió a demostrar sus dotes para lidiar con los ataques de Trump: con elogios a su labor para convencer a los aliados de que había que invertir más y, a su vez, destacando los esfuerzos que han hecho para incrementar sus presupuestos como es el caso de España, que el año pasado alcanzó el 2 % de su PIB.
El encuentro de los líderes comenzó con tensión por las críticas de Trump al Reino Unido, Italia o España por considerar que no le habían respaldado para atacar Irán, o contra Dinamarca, al reiterar que Groenlandia debería pertenecer a Estados Unidos.
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