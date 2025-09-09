La policía dispara a manifestantes en Nepal; mueren 19

KATMANDÚ, Nepa.-La policía en la capital de Nepal, Katmandú, disparó el lunes contra manifestantes que protestaban por un intento del gobierno de regular las redes sociales, lo que bloqueó algunas de las plataformas más grandes del mundo, incluidas Facebook, X y YouTube. Al menos 19 personas murieron.

Las protestas se extendieron por las calles alrededor del edificio del Parlamento, que estaba rodeada por decenas de millas de personas enojadas con las autoridades que dijeron que las empresas no se habían registrado ni sometidas a la supervisión del gobierno. Al menos 145 personas resultaron heridas, indicaron las autoridades.

Los manifestantes atravesaron alambres de púas y obligaron a la policía antimotines a retroceder dentro del complejo del Parlamento.

El ataque policial se produjo al tiempo que el gobierno persigue un intento más amplio de regular las redes sociales con un proyecto de ley destinado a asegurar que las plataformas estén “adecuadamente gestionadas, sean responsables y rindan cuentas”. La propuesta ha sido ampliamente criticada como una herramienta de censura y para castigar a los opositores del gobierno que expresan su descontento en línea.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Unas dos docenas de redes sociales populares en Nepal recibieron reiterados avisos para registrar oficialmente sus empresas en el país, indicó el gobierno. Aquellas que no se registraron han sido bloqueadas desde la semana pasada.

Ni Google, que es propietario de YouTube, ni Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, respondieron a las solicitudes de comentarios de The Associated Press. La plataforma X de Elon Musk tampoco respondió. La aplicación de videos TikTok, Viber y otras tres plataformas se han registrado y operan sin interrupciones.