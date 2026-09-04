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"Las Malvinas son argentinas"

Javier Milei sancionará a empresas que operen en las islas e instalará una base naval

Por AP

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
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"Las Malvinas son argentinas"
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      Buenos Aires, Arg.- El presidente argentino, Javier Milei, intensificó el jueves la prolongada disputa de su país con el Reino Unido por las islas Malvinas al anunciar la construcción de una base naval en el extremo sur de su territorio y el endurecimiento de sanciones contra empresas que participan en actividades hidrocarburíferas en el archipiélago bajo control británico.

      El anuncio, por cadena nacional de televisión, ocurre luego de que el presidente estadounidense Donald Trump, un aliado de Milei, afirmara que Washington podría reconsiderar su postura históricamente neutral sobre la soberanía de las islas.

      "Las Islas Malvinas son argentinas, por historia y por derecho", remarcó Milei. "Vamos a desplegar todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violentan nuestra soberanía".

      Argentina reclama desde 1833 la soberanía de las islas en el Atlántico sur, a las que los británicos denominan Malvinas. Ambos países libraron una guerra por su dominio en 1982 en la que el país sudamericano resultó derrotado.

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      Milei adelantó que mediante un decreto ampliará los recursos del Ministerio de Defensa para construir una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego, extremo sur del país y el punto continental más cerca al archipiélago.

      "Asegurar nuestra preeminencia en este territorio no es un capricho político, es una cuestión de supervivencia y por ese motivo, cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional", remarcó el mandatario argentino.

      Por otra parte, Javier Milei adelantó el envío al Congreso de una reforma de la legislación actual para endurecer las sanciones contra las compañías nacionales y extranjeras que participan de actividades hidrocarburíferas en Malvinas.

      "Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar", advirtió el presidente argentino. "Si lo permitimos estaremos generando un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos".

      Por su parte, el gobierno británico aclaró a través de Tom Wells, portavoz del primer ministro Andy Burnham, que la postura respecto de las islas es "inquebrantable".

      "La soberanía recae en el Reino Unido y el derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial", afirmó Wells. "Los isleños han expresado en repetidas ocasiones su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar".

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