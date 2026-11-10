León XIV insta a proteger a los más vulnerables

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Buenos Aires, Arg.- El papa León XIV rindió el lunes un amplio homenaje a la dignidad de los trabajadores frente a líderes laborales y empresariales de Argentina —en lo que los críticos del presidente Javier Milei interpretaron como un rechazo a su agenda libertaria— para coronar una jornada que comenzó con una visita a un hogar para personas con discapacidad que atraviesa problemas debido a los recortes de gasto del gobierno.

Miles de fieles llegaron a medianoche para asegurarse un buen lugar en el Monumento a los Españoles, donde San Juan Pablo II celebró la última misa papal de Argentina en 1987.

En su homilía, León dijo que las familias argentinas enfrentan situaciones de desempleo, violencia y adicciones, pero siguen siendo el cimiento de la sociedad.

"No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada", dijo. "Por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los dos eventos, que tenían una importante carga política, enmarcaron la primera misa del pontífice en Argentina, la cual atrajo a cerca de 2.5 millones de personas, según estimaciones del Vaticano, para convertirse en la mayor multitud de su pontificado.

León, un estadounidense sin ese interés personal, se metió en la refriega el lunes, canalizando a Francisco con un recordatorio sutil pero inconfundible de la doctrina social católica. La sala estalló cuando invocó las famosas "tres T" de la justicia social de Francisco: "tierra, techo y trabajo".

"Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico", declaró el pontífice en la Universidad Católica Argentina. "Es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social".

De manera especialmente conmovedora, estuvieron los "cartoneros": recolectores y recicladores de basura argentinos que tuvieron un lugar de honor durante el pontificado de Francisco.

El itinerario del papa habló por sí solo. Su primera parada del lunes fue en el Pequeño Cottolengo Don Orione, una extensa "ciudad de la caridad" al sur de Buenos Aires que alberga a más de 400 personas con discapacidad. Algunos residentes y empleados lloraron cuando León llegó y abrazó a personas en sillas de ruedas.

Les dijo que sus vidas eran una bendición, no una carga.

"El progreso de una nación también se mide por cómo acoge a todas las personas con discapacidad y necesidades particulares".

Luego, León XIV utilizó su discurso en la Universidad Católica para arremeter contra los principios centrales del credo libertario de Milei.