logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

León XIV insta a proteger a los más vulnerables

Cerca de 2.5 millones de personas estuvieron en la primera misa del pontífice en Argentina

Por AP

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
A
León XIV insta a proteger a los más vulnerables
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Buenos Aires, Arg.- El papa León XIV rindió el lunes un amplio homenaje a la dignidad de los trabajadores frente a líderes laborales y empresariales de Argentina —en lo que los críticos del presidente Javier Milei interpretaron como un rechazo a su agenda libertaria— para coronar una jornada que comenzó con una visita a un hogar para personas con discapacidad que atraviesa problemas debido a los recortes de gasto del gobierno.

      Miles de fieles llegaron a medianoche para asegurarse un buen lugar en el Monumento a los Españoles, donde San Juan Pablo II celebró la última misa papal de Argentina en 1987. 

      En su homilía, León dijo que las familias argentinas enfrentan situaciones de desempleo, violencia y adicciones, pero siguen siendo el cimiento de la sociedad.

      "No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada", dijo. "Por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los dos eventos, que tenían una importante carga política, enmarcaron la primera misa del pontífice en Argentina, la cual atrajo a cerca de 2.5 millones de personas, según estimaciones del Vaticano, para convertirse en la mayor multitud de su pontificado.

      León, un estadounidense sin ese interés personal, se metió en la refriega el lunes, canalizando a Francisco con un recordatorio sutil pero inconfundible de la doctrina social católica. La sala estalló cuando invocó las famosas "tres T" de la justicia social de Francisco: "tierra, techo y trabajo".

      "Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico", declaró el pontífice en la Universidad Católica Argentina. "Es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social".

      De manera especialmente conmovedora, estuvieron los "cartoneros": recolectores y recicladores de basura argentinos que tuvieron un lugar de honor durante el pontificado de Francisco.

      El itinerario del papa habló por sí solo. Su primera parada del lunes fue en el Pequeño Cottolengo Don Orione, una extensa "ciudad de la caridad" al sur de Buenos Aires que alberga a más de 400 personas con discapacidad. Algunos residentes y empleados lloraron cuando León llegó y abrazó a personas en sillas de ruedas.

      Les dijo que sus vidas eran una bendición, no una carga.

      "El progreso de una nación también se mide por cómo acoge a todas las personas con discapacidad y necesidades particulares".

      Luego, León XIV utilizó su discurso en la Universidad Católica para arremeter contra los principios centrales del credo libertario de Milei.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Papa León XIV visita centro para discapacitados en Buenos Aires
        Papa León XIV visita centro para discapacitados en Buenos Aires

        Papa León XIV visita centro para discapacitados en Buenos Aires

        SLP

        AP

        Unas 2,5 millones de personas asistieron a la misa del papa en Buenos Aires, la mayor en su viaje.

        Francia culpa a Irán por ciberataque a refrigeradores
        Francia culpa a Irán por ciberataque a refrigeradores

        Francia culpa a Irán por ciberataque a refrigeradores

        SLP

        AP

        Francia convocó al embajador iraní y anunció sanciones europeas contra los responsables.

        G7 inicia diálogo en París para abordar crisis globales
        G7 inicia diálogo en París para abordar crisis globales

        G7 inicia diálogo en París para abordar crisis globales

        SLP

        AP

        La política exterior de Estados Unidos tras elecciones intermedias genera incertidumbre entre aliados del G7.

        Senado de EEUU evalúa ley para acelerar permisos y proyectos energéticos
        Senado de EEUU evalúa ley para acelerar permisos y proyectos energéticos

        Senado de EEUU evalúa ley para acelerar permisos y proyectos energéticos

        SLP

        AP

        La iniciativa busca reducir costos y acelerar proyectos de energía limpia y fósil en el país.