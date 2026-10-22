Papa León XIV agradece oraciones y anuncia regreso gradual tras cirugía

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El papa León XIV agradeció el domingo a miles de fieles en la plaza de San Pedro sus oraciones mientras estuvo hospitalizado para una operación para extirpar un tumor maligno, y dijo que planea regresar gradualmente a sus tareas habituales.

Papa León XIV agradece apoyo tras cirugía por cáncer pulmonar

La multitud estalló en vítores cuando el pontífice se asomó a la ventana que da a la plaza, donde hace una semana, en la misma ocasión de la tradicional bendición del Ángelus, reveló que se había localizado un nódulo en su pulmón y que sería extirpado quirúrgicamente.

"Ahora que esta delicada fase ha quedado atrás, reanudaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones", dijo León, con una voz que sonaba fuerte cuatro días después de que le extirparan el lóbulo inferior del pulmón derecho.

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El pontífice dijo que la experiencia de la última semana "me ha hecho sentir especialmente cerca de quienes enfrentan enfermedad y dolencias". Les dijo a los fieles que había "sentido verdaderamente su apoyo", y expresó "particular gratitud a los médicos, enfermeras y a todo el personal del hospital Gemelli" donde fue tratado.

El papa hizo una pausa por un momento y saludó con la mano a la multitud antes de retirarse a su apartamento en el Palacio Apostólico.

Preparativos y expectativas para viaje a Sudamérica

Una delegación de África en Roma para un congreso bailó y ululó después de la bendición del papa.

"Siempre estuvo en nuestras oraciones cuando estaba enfermo, y estamos felices de verlo hoy", dijo Alain Kalembu, de República Democrática del Congo. "Esto es una expresión de nuestra alegría".

Al pontífice, de 71 años, le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho el martes, en el primer gran episodio de salud de sus 17 meses de pontificado. La cirugía confirmó que tenía adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón.

El papa comentó a un reportero en inglés que estaba "mucho mejor" mientras se alejaba en auto del hospital Gemelli de Roma para regresar al Vaticano, después de una estancia hospitalaria más corta de lo que se había previsto inicialmente.

"No lo creo, porque lo operaron apenas el otro día", dijo Cosimo Mastrocinque, un obrero jubilado que visitaba el Vaticano desde la región sureña de Puglia. "Es un milagro que ya se haya recuperado".

Algunos turistas estadounidenses estaban especialmente ansiosos por rezar junto al primer papa nacido en Estados Unidos. Marla Marsala, de Michigan, debía asistir a una misa con el papa la semana pasada, pero se canceló debido a su hospitalización.

"Estoy feliz de que hoy estemos rezando con él en lugar de por él, como antes", comentó Marsala. "Fue una semana dura para toda la gente que lo quiere, que son muchos. Parece tener un espíritu muy fuerte. Así que creo que saldrá adelante y lo combatirá, y lo superará y seguirá haciendo el maravilloso trabajo que está haciendo".

Claire Holland, de Jacksonville, Florida, señaló que se sentía "muy bendecida" de estar presente para el regreso del papa a su rebaño.

"Estoy muy feliz de que se haya recuperado tan rápido. Creo que ha habido millones y millones de oraciones. Y él es un hombre fuerte y decidido, y estoy muy feliz de que se sienta lo suficientemente bien como para hacer esto", dijo Holland.

El próximo gran compromiso de León es un ambicioso viaje del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, que incluye una docena de vuelos y dos trayectos en helicóptero a grandes altitudes. Su cirujano, el doctor Stefano Margaritora, le dijo a Vatican News el sábado que no hay "razones clínicas" para impedir el viaje.

"El Santo Padre ha puesto el corazón y el alma en su recuperación", dijo Margaritora a Vatican News, y agregó que esperaba que el papa se recuperara por completo de la cirugía "en unos 10 días más o menos".

Estaban en curso las pruebas histológicas del tumor y de los ganglios linfáticos relacionados. Los resultados, junto con detalles de la composición molecular y genética del tumor, ayudarán a los médicos a determinar si el papa necesita tratamiento adicional. Las opciones incluyen quimioterapia, una combinación de quimioterapia e inmunoterapia, o terapia oral dirigida basada en las características genéticas del tumor.