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Abren registro para curso de motociclistas

El curso será gratuito y se impartirá el 7 de noviembre en el estadio Libertad Financiera

Por Pulso Online

Octubre 22, 2026 05:47 p.m.
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Abren registro para curso de motociclistas
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      La Policía Vial de la capital abrió el registro para un curso gratuito de conducción de motocicletas, programado para el sábado 7 de noviembre, de 10:30 a 13:30 horas, en el estacionamiento del estadio Libertad Financiera.

      Podrán participar personas mayores de edad y adolescentes de 16 y 17 años, quienes deberán presentar una carta responsiva de sus padres o tutores.

      De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal, el cupo será limitado. Los asistentes deberán contar con motocicleta con placa y tarjeta de circulación, así como casco y equipo de protección.

      La capacitación estará a cargo de oficiales del agrupamiento de motociclistas. El temario incluye Reglamento de Tránsito, manejo defensivo, incorporación a glorietas, técnicas de frenado y medidas de seguridad en la vía pública.

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      Las inscripciones están abiertas desde el 22 de octubre en el teléfono 444 329 5220 y en el correo direccionoperativapolvial@gmail.com.

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