Liberan a agente del ICE acusado en Minnesota

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BROWNSVILLE, Texas.- Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fue liberado el jueves de una cárcel en Texas a pesar de la solicitud de extradición que presentó Minnesota, lo que podría establecer un precedente peligroso que ayude a acusados penales a evadir la justicia, aseguraron expertos legales.

Christian Castro fue liberado de un centro de detención en Brownsville después que el gobernador de Texas, Greg Abbott, se negó a firmar de momento la orden para su extradición. Un juez federal también se rehusó a bloquear la liberación de Castro o a ordenarle a Abbott que firmara la orden.

Funcionarios de Minnesota creen que Castro podría huir a México para evitar ser procesado por cargos de que le disparó a un hombre y mintió al respecto durante un incidente ocurrido como parte de la campaña migratoria de las autoridades federales en Minneapolis en enero pasado.

Una extradición desde México requeriría de la intervención del gobierno del presidente Donald Trump, el cual inició una investigación en torno a las acciones de Castro, pero que también ha argumentado que los agentes del ICE cuentan con "inmunidad absoluta" por sus acciones en servicio.

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