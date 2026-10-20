Líder gurú en Kenia fue declarado culpable
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Nairobi, Kenia.- El líder de una secta apocalíptica keniana vinculada a más de 400 muertes fue declarado culpable el lunes de asesinar a 190 niños y un adulto, después de ordenar a sus seguidores que se dejaran morir de hambre para encontrarse con Jesús.
La jueza Diana Kavedza determinó que el pastor Paul Mackenzie, líder de la Iglesia Good News International, supervisó un sistema organizado que utilizó enseñanzas religiosas para obligar a los seguidores a ayunar hasta morir.
En 2023 se exhumaron más de 400 cuerpos de fosas en el rancho Chakama, de 320 hectáreas, en el condado costero de Kilifi, donde los seguidores de Mackenzie vivían en chozas de barro, lejos del escrutinio de las comunidades locales y de las autoridades.
Autoridades arrestaron a Mackenzie y lo acusaron de asesinato, junto con su esposa y decenas de sus seguidores. Algunos seguidores se convirtieron posteriormente en testigos de la fiscalía en el caso. El juicio comenzó en 2023.
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Mackenzie ha negado todos los cargos y sostiene que no obligó a sus seguidores a ayunar.
El 30 de octubre se celebrará audiencia de atenuantes, mientras que la sentencia está programada para el 6 de noviembre.
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